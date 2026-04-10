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BTS conseguiria lotar o MorumBis 15 vezes, diz chefe da Ticketmaster

De acordo com a empresa responsável pelas vendas, mais de 630 mil usuários acessaram o sistema durante as pré-vendas

Estadão Conteúdo
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Grupo de K-Pop BTS (Reprodução | Instagram | bts.bighitofficial)

O anúncio dos shows do BTS no Brasil já se transformou em um verdadeiro fenômeno de público. Antes mesmo das apresentações ocorrerem, a procura por ingressos revelou a dimensão do interesse dos fãs brasileiros pelo grupo.

Dados divulgados pela Ticketmaster indicam que centenas de milhares de pessoas participaram das pré-vendas online. A movimentação intensa nas plataformas digitais mostrou não apenas o entusiasmo do público, mas também a dificuldade de atender a uma demanda tão elevada.

Números que impressionam

De acordo com a empresa responsável pelas vendas, mais de 630 mil usuários acessaram o sistema durante as pré-vendas. Só no primeiro dia, foram cerca de 280 mil pessoas tentando garantir ingressos, enquanto o segundo dia registrou mais de 350 mil fãs simultaneamente na fila virtual.

Segundo o diretor da Ticketmaster no Brasil, Donovan Ferreti, o volume total de interessados ultrapassa 1,2 milhão de ingressos. Considerando a capacidade do estádio e a média de compra por pessoa, esse número seria suficiente para lotar o Estádio do MorumBis até 15 vezes consecutivas.

Ingressos esgotados em minutos

Os shows do BTS estão marcados para os dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, em São Paulo. Mesmo com três datas confirmadas, os ingressos se esgotaram rapidamente em todas as fases de venda, da pré-venda à comercialização geral.

A alta procura gerou longas filas virtuais e relatos de instabilidade na plataforma, cenário comum em eventos de grande porte, mas que, neste caso, foi intensificado pelo alcance global do grupo.

Brasil no mapa das grandes turnês

A passagem do BTS pelo Brasil reforça o País como uma das principais praças para turnês internacionais. O engajamento massivo dos fãs brasileiros, conhecidos como ARMY, coloca o mercado nacional em destaque dentro da indústria musical.

O interesse recorde também levanta discussões sobre a possibilidade de novas datas ou até mesmo a ampliação de turnês futuras, diante de uma demanda que claramente supera a oferta.

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