Em 23 minutos, BTS esgota ingressos de todas as datas no Brasil
Pré-venda mobilizou mais de 630 mil fãs; venda geral começa nesta sexta-feira (10)
A pré-venda de ingressos para os shows do BTS no Brasil registrou alta demanda e esgotou rapidamente. Em apenas 23 minutos, todas as entradas disponíveis para compra presencial foram vendidas para as três datas da turnê no país.
De acordo com a Ticketmaster Brasil, mais de 630 mil pessoas tentaram garantir ingressos durante a pré-venda. A procura total chegou a cerca de 1,2 milhão de entradas, número suficiente para lotar o estádio MorumBIS, em São Paulo, aproximadamente 15 vezes. A venda geral dos ingressos será aberta às 10h desta sexta-feira (10).
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A procura pelos shows também foi intensa no ambiente online. Segundo a empresa responsável pelas vendas:
- Na quarta-feira (8), mais de 350 mil fãs estiveram simultaneamente na fila virtual;
- Na terça-feira (7), cerca de 280 mil acessos foram registrados.
Para compras presenciais, a Ticketmaster implementou um sistema de pré-reserva obrigatória. O acesso às bilheterias físicas é restrito a quem realizou agendamento prévio, com limite de até quatro ingressos por CPF.
Shows no Brasil e expectativa de faturamento
O BTS se apresenta no Brasil nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS, em São Paulo. A expectativa é de faturamento de pelo menos R$ 216,8 milhões com a venda de ingressos. A estimativa considera uma arrecadação média de R$ 72,26 milhões por show, sem incluir taxas de serviço. Entre os setores, a pista aparece como o mais rentável, seguida pela arquibancada.
A nova turnê do grupo começou nesta quinta-feira (9), em Goyang, na Coreia do Sul. A série de apresentações marca o retorno do BTS aos palcos após um intervalo de quase três anos, período influenciado pelo serviço militar obrigatório dos integrantes. Ao todo, a turnê do álbum “Arirang”, lançado em março, prevê 85 shows em 34 cidades ao redor do mundo.
Valores dos ingressos
Confira os preços divulgados para os shows no Brasil:
- Arquibancada: R$ 340 (meia) | R$ 680 (inteira)
- Cadeira superior: R$ 490 (meia) | R$ 980 (inteira)
- Cadeira inferior: R$ 540 (meia) | R$ 1.080 (inteira)
- Pista: R$ 625 (meia) | R$ 1.250 (inteira)
A venda geral segue como a próxima oportunidade para os fãs garantirem presença nos shows do grupo no país.
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