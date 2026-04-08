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Golpe na venda de ingressos do BTS: cuidados para não cair em site da Ticketmaster falso

Veja as dicas para não ser enganado!

Estadão Conteúdo
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O anúncio foi feito no Twitter do produtor musical Benny Blanco e conta com a participação do grupo coreano BTS e o rapper Snoop Dogg (Richard Shotwell / Invision / AP (Arquivo))

Não é a primeira vez que relatos de golpes com ingressos falsos se espalham entre os frequentadores de grandes shows no Brasil. O alvo da vez foi a plataforma de vendas de ingressos Ticketmaster, responsável pela venda dos bilhetes para as performances do BTS.

O grupo de K-pop, que se apresenta MorumBis em 28, 30 e 31 de outubro, faz seu aguardado retorno ao País após quatro anos. As vendas, no entanto, passaram por uma mudança, e os interessados em adquirir as entradas devem realizar uma pré-reserva, iniciada na última segunda-feira, 6.

Nas redes sociais, alguns usuários perceberam a criação de sites de venda falsos. Com algumas inconsistências e diferenças, eles estão sendo utilizados para aplicar golpes nos fãs. No entanto, há algumas formas de perceber se aquele é o domínio oficial da Ticketmaster. Veja abaixo as dicas para não ser enganado.

URL diferente

A primeira coisa a ser observada é a URL do link. Há algumas diferenças entre os sites falsos e o verdadeiro, como o uso de "online". O endereço verdadeiro da Ticketmaster se encerra em ".com.br".

Preços mais baixos ou ingressos ainda disponíveis

Outra questão que deve chamar a atenção são os valores dos ingressos. Desconfie se estiverem oferecendo valores muito abaixo do esperado, bem como se ainda aparecerem como disponíveis mesmo sem estar. Confira alguns dos principais preços e setores:

Arquibancada: R$ 680 (inteira) / R$ 340 (meia) Cadeira superior: R$ 980 (inteira) / R$ 490 (meia); Cadeira inferior: cerca de R$ 1.080 (inteira) / R$ 540 (meia); Pista: pode chegar a cerca de R$ 1.250 (inteira) / R$ 625 (meia); Pacote VIP (soundcheck): acima de R$ 3 mil (inteira).

Visual do site

Golpistas tendem a reproduzir de maneira bastante fiel a estrutura do site, mas, não é perfeito. Podem haver alguns erros. Fique atento a todos os detalhes antes de confirmar a compra.

Quase esgotando

A ideia de urgência também é um sinal a ser observado. Sites falsos tendem a exibir mensagens como "quase esgotando" para aumentar o anseio e induzir à compra.

Forma de pagamento única

Apenas uma única forma de pagamento disponível? Sinal vermelho. Desconfie de sites que ofertam apenas pagamento em Pix, por exemplo.

Falta de informação de contato

Normalmente, sites falsos podem omitir locais de contato, ou até mesmo, o CNPJ da empresa. Confira se todas as informações estão disponíveis.

O que fazer se cair em golpe

Cair em golpes não é nenhuma novidade e é bastante comum. Se for este o caso, entre em contato imediatamente com o seu banco. Ainda é possível realizar um Boletim de Ocorrência (BO) online.

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