Integrante do Barbatuques é internado em estado gravíssimo; saiba o que ele tem

O grupo disse ainda que após a amputação de um pé, ocorrida no ano passado, Marcelo "seguiu adiante com muita força"

Estadão Conteúdo
fonte

Nos dias 24 e 25 de agosto, respectivamente, sábado e domingo, às 20h e 15h, será a vez de Belém receber o show do Barbatuques no Teatro do Sesi (Beto Assem)

Marcelo Pretto, um dos integrantes do Barbatuques, está internado em estado gravíssimo em decorrência da sua diabete avançada. A informação foi compartilhada pelo grupo nas redes sociais.

O grupo disse ainda que após a amputação de um pé, ocorrida no ano passado, Marcelo "seguiu adiante com muita força", mas que agora sofreu convulsões, uma parada cardíaca e está com uma infecção. Ele encontra-se intubado e sedado.

"Neste pequeno gesto, pedimos que enviem suas melhores vibrações, carinho, pensamentos, axés, rezas, luz dourada, tambores e ritos, para que ele atravesse este momento tão difícil", pediu o grupo no comunicado.

Marcelo é integrante do Barbatuques desde 1999. Também faz parte do grupo A Barca, que pesquisa a música brasileira tradicional há mais de 15 anos. No seu show solo, canta com diferentes acompanhamentos, como violão, percussão corporal, pedal de 'Loop', berimbau de boca e à capela. Ele também já participou em mais de 50 CDs de artistas, no Brasil e fora dele e inúmeros shows.

O Barbatuques foi fundado 1995 por Fernando Barba, morto em 2021, e é reconhecido como um dos principais grupos brasileiros dedicados à pesquisa e à criação musical. Os integrantes usam todo o corpo, incluindo a voz, como um verdadeiro instrumento percussivo.

