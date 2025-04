Inscrições para o Festival Experimental de Danças Paraense estão abertas

A 3ª edição do Festival Experimental de Danças Paraense (FEDAPA), realizado pelo Coletivo Dance e Recrie o Mundo, está com as inscrições abertas. Marcado para os dias 9 e 17 de maio, o evento ocorre em Ananindeua e Belém, com mostras artísticas, palestras, oficinas e batalhas de dança. A programação conta com apoio da Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc e Prefeitura de Belém.

O FEDAPA tem como objetivo a valorização da dança amazônica, bem como promover a união entre tradições e experimentações. Pela primeira vez, o festival chega a Ananindeua, com local ainda a definir. Em Belém, ele ocorre na Usina da Paz do Benguí.

O ponto principal do FEDAPA em 2025 está nas manifestações e experimentações das danças paraenses. “A cada ano do evento, nos sentimos mais seguros em propor que as danças paraenses sejam o foco principal do nosso festival. Esta edição também representa a transmissão das nossas danças e dos nossos patrimônios imateriais, com o propósito de contribuir para a manutenção da nossa cultura e das identidades amazônicas”, fala Maya Lima, produtora executiva do evento. Ela ressalta que, agora, o Coletivo Dance e Recrie o Mundo é um ponto certificado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult-PA).

As inscrições para o Festival Experimental de Danças Paraense (FEDAPA) estão abertas e são gratuitas (Victor Peixe)

As oficinas disponibilizadas pelo Festival Experimental de Danças Paraense são gratuitas e abertas ao público. Entre os estilos apresentados está tecnobrega, carimbó com dança afro-brasileira, tecnobrega com bregafunk, brega da saudade e lundu. Com a mistura de diferentes gêneros, o evento proporciona um intercâmbio cultural e incentiva a criatividade.

Além de conteúdos informativos, o FEDAPA também leva ao público batalhas de dança experimentais. As disputas estão disponíveis em dois formatos: casal/dupla ou solo/individual. Na categoria de casal/dupla, os dançarinos devem ser ligados a fã-clubes de tecnobrega e dominar trecnobrega, merengue, melody, baile da saudade ou outros ritmos. Por outro lado, na categoria solo/individual, o participante pode fazer experimentação livre de danças paraenses com outros gêneros brasileiros e internacionais.

Aqueles que participarem da competição serão avaliados conforme fluidez, criatividade, composição coreográfica e identidade paraense. A playlist das batalhas e o regulamento podem ser conferidos no momento da inscrição. O primeiro lugar de cada modalidade recebe o prêmio em dinheiro: R$ 1 mil para a categoria solo/individual e R$ 2 mil para os dançarinos do casal/dupla.

O FEDAPA surgiu em 2016, criado por alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA) (Victor Peixe)

“A premiação acaba motivando as pessoas a participarem da batalha, mas, ao longo do processo, outras questões são vivenciadas, como a valorização da nossa cultura, o enaltecimento das nossas identidades e a transmissão das nossas danças. O intuito é valorizar os artistas que se debruçam sobre as danças paraenses em suas carreiras”, ressalta Maya Lima.

O FEDAPA surgiu em 2016, com um grupo de alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA), visando a democratização do acesso à arte e a valorização do conhecimento dos jovens da Amazônia. As inscrições para o 3º Festival Experimental de Danças Paraense estão abertas até o dia 5 de maio, segunda-feira, e devem ser feitas pelo formulário disponibilizado online — clique aqui para acessar.

Serviço

3º Festival Experimental de Danças Paraense (FEDAPA)

Datas: 9 e 17 de maio

Locais: Ananindeua e Belém

Programação:

9 de maio, sexta-feira (14h a 21h) - Ananindeua (local a definir).

17 de maio, domingo (14h a 21h30) - UsiPaz Benguí. Passagem Primeiro de Julho, 32 - Benguí. Belém, PA.

Inscrições gratuitas. Clique aqui.