Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Inscrições para apresentações culturais na Green Zone da COP 30 terminam nesta quarta (29)

Chamada pública é voltada a órgãos públicos estaduais e municipais interessados em apresentar atividades culturais durante o evento

O Liberal
fonte

Parque da Cidade vai sediar apresentações culturais durante a COP 30, em Belém (Foto: Cássio Matos / Ag. Pará)

As inscrições para a seleção de apresentações culturais que farão parte da programação oficial do Pavilhão Pará, espaço do Estado na Green Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, podem ser feitas até esta quarta-feira (29). As inscrições devem ser feitas exclusivamente por formulário eletrônico, disponível no site da Secult, até 23h59 do dia 29 de outubro de 2025, no horário de Belém. O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), abriu esse processo de inscrição no último dia 21, e essa chamada pública é voltada a órgãos públicos estaduais e municipais interessados em apresentar atividades culturais durante o evento. 

 
De acordo com a Secult, o objetivo é montar uma programação de apresentações de até 50 minutos, que representem a diversidade e a criatividade da cultura paraense dentro do contexto da agenda climática global. A participação é voluntária e gratuita. As propostas serão avaliadas por um comitê técnico da Secult, com base em critérios como pertinência temática, pluralidade e capacidade de mobilização. 

O resultado final será divulgado no site oficial da Secretaria no dia 3 de novembro de 2025. A COP 20 será realizada do dia 10 ao dia 21 de novembro deste ano, no Parque da Cidade, no bairro da Sacramenta, em Belém.


Serviço:

Acesse aqui o formulário de inscrição

Período de inscrição: 21 a 29 de outubro de 2025 (até 23h59, horário de Belém)

Dúvidas: dc.secultpa@gmail.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

secult inscreve para apresentações culturais na cop 30
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

RECONHECIMENTO

Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por trajetória e engajamento cultural

A honraria antecede o lançamento de 'Fafá de Belém, o Musical', que estreia em novembro no Theatro da Paz

27.10.25 20h51

POLÊMICA

Advogada deixa defesa de Dado Dolabella e nega envolvimento em suposta coação

Após o afastamento de Fernanda Tripode, advogado de Marcela Tomaszewski também deixou o caso, alegando discordância com a decisão da cliente

27.10.25 19h14

MÚSICA

AMAJAZZON LAB abre inscrições para oficinas internacionais gratuitas de jazz e criação musical em Be

De 27 a 30 de novembro, artistas da Amazônia, África e Europa compartilharão suas experiências e técnicas em workshops e práticas coletivas

27.10.25 17h10

MAIS LIDAS EM CULTURA

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

CULTURA

Gruta expõe os porões da sociedade em 'Dorotéia', de Nelson Rodrigues, na Casa Cuíra, em Belém

Espetáculo marca a volta dessa trupe emblemática do teatro paraense após um hiato de cinco anos

28.10.25 8h00

Belém ou Recife?

Quem é Anderson Neiff, o cantor que questiona Belém como verdadeira 'capital do brega'

Em entrevista ao Fantástico, influenciador afirma que Recife deveria receber o título de capital do brega

26.10.25 19h28

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda