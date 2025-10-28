Inscrições para apresentações culturais na Green Zone da COP 30 terminam nesta quarta (29)

As inscrições para a seleção de apresentações culturais que farão parte da programação oficial do Pavilhão Pará, espaço do Estado na Green Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, podem ser feitas até esta quarta-feira (29). As inscrições devem ser feitas exclusivamente por formulário eletrônico, disponível no site da Secult, até 23h59 do dia 29 de outubro de 2025, no horário de Belém. O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), abriu esse processo de inscrição no último dia 21, e essa chamada pública é voltada a órgãos públicos estaduais e municipais interessados em apresentar atividades culturais durante o evento.



De acordo com a Secult, o objetivo é montar uma programação de apresentações de até 50 minutos, que representem a diversidade e a criatividade da cultura paraense dentro do contexto da agenda climática global. A participação é voluntária e gratuita. As propostas serão avaliadas por um comitê técnico da Secult, com base em critérios como pertinência temática, pluralidade e capacidade de mobilização.

O resultado final será divulgado no site oficial da Secretaria no dia 3 de novembro de 2025. A COP 20 será realizada do dia 10 ao dia 21 de novembro deste ano, no Parque da Cidade, no bairro da Sacramenta, em Belém.



Serviço:

Acesse aqui o formulário de inscrição

Período de inscrição: 21 a 29 de outubro de 2025 (até 23h59, horário de Belém)

Dúvidas: dc.secultpa@gmail.com.