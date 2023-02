Influenciadora recebe proposta de ‘namoro’ com salário de R$ 2,1 milhões e recusa

Você aceitaria namorar alguém por um salário de R$ 2,1 milhões? Foi esta “proposta de trabalho” que a influenciadora digital Lara Jucá, de 23 anos, recebeu de um "contratante". Indignada com a oferta, ela compartilhou o caso nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas, na última segunda-feira (13).

No Twitter, ela escreveu que havia recebido uma proposta de namoro à distância, e ainda por se envolver com outros caras, por cerca de R$ 350 mil durante seis meses. "Gente, é sério, até onde vai a loucura das pessoas?", perguntou Lara ao publicar uma foto do contrato nos Stories do Instagram.

Confira:

A proposta gerou debate nas redes sociais, e muitos questionaram a influencer do porquê ela não ter aceitado. Já outros disseram que Lara tinha inventado a história apenas para conseguir engajamento na internet.

“Ela faz a ‘fic’ dela. Desespero por causa de engajamento, Lara”, escreveu um usuário, insinuando que a proposta seria falsa. Lara rebateu o comentário afirmando que “estava de férias e não iria perder tempo inventando um absurdo desse”.