Atriz Laila Zaid se revolta com lista de material escolar dos filhos

A atriz Laila Zaid usou as redes sociais, no final de janeiro, para criticar a lista de material escolar de seus filhos, Clara, de 6 anos, e Tom, de 3 anos. Ela falou sobre itens desnecessários que as escolas pedem para os pais comprarem todo ano e o vídeo viralizou.

"Esse vídeo é para a escola dos meus filhos. Sim, vou lavar roupa suja aqui porque vai que serve para a escola dos filhos de vocês também. Que lista de material é essa? Cinco canetas deste tipo de hidrocor ponta fina! O Tom tem três anos! Caneta Posca? Só podem estar de sacanagem. A caneta custa R$ 40 reais! Não vou comprar! Ano passado, quando perguntei sobre a caneta Posca educadamente no privado, vocês disseram que era muito legal a experiência de usar a caneta. Posso fazer uma lista de experiências muito legais, mas caras e dispensáveis", começou a atriz, revoltada.

VEJA MAIS

"Cadê o que sobrou do ano passado? As crianças têm que ter passado o ano inteiro desenhando, sem fazer mais nada na escola, para isso ter acabado", continuou. "Vamos botar essas crianças para fazer arte com lápis de cor, com argila, tinta natural, com carvão e terra... Aí sim! São nestes detalhes que moram os valores de uma escola", finalizou ela.