Maisa reclama que está doente e desabafa “Na merda, literalmente”

Maisa que está passando um tempo em Alagoas, relatou que está sofrendo com os sintomas de uma doença que ainda não foi identificada, levantando suspeitas para uma virose.

Tadinha to mal da barriga galera mandem melhoras aí pq n aguento mais — +a (@maisa) December 7, 2020

Nos stories do instagram, a atriz compartilhou com seus seguidores que fez dois testes para descartar a hipótese de estar com Covid. "Tô até com a boca branca, gente, mas tô de repouso, já fiz exame sexta e hoje, do covid, os dois PCR, e graças a Deus negativei tudo, mas né, existem outras doenças e viroses por aí, e eu não estava me lembrando disso, achava que a única preocupação desse ano era a covid, mas né, estava enganada", disse ela.

A ex-estrela do SBT mostrou sua barriga inchada por conta dos problemas intestinais. Ela lamentou ter que cancelar seus compromissos profissionais e demonstrou sua preocupação com a volta a São Paulo.

"Qualquer coisa eu apareço aqui pra dar notícias mas só explicando que eu estou sumida, não dei as caras nos últimos dois dias, por causa disso, porque eu tô mal, e tá tudo bem porque graças a Deus eu não fiquei doente esse ano, eu tive uma coisinha de estômago em janeiro, quando eu tava fazendo um filme lá no Rio, mas também foi naquela época em que teve aquele negócio da água, mas assim única coisa que eu tive, depois...nem rinite", finalizou Maisa.