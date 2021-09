Armando Babaioff reclama de teste de atriz que exigia 10 mil seguidores para papel

Armando Babaioff denunciou um requisito obrigatório para um teste de atriz. As concorrentes deveriam ter no mínimo 10 mil seguidores nas redes sociais. O ator ficou indignado com o que viu e resolveu reclamar sobre o desrespeito aos profissionais.

Isso aqui é o resumo do que virou a profissão de ator.



Um teste de elenco que exige que as atrizes tenham mais de 10k seguidores.

Às vezes me bate uma sensação ruim e me pego pensando que a nossa profissão já não existe mais, e há muito tempo.



O que viramos? pic.twitter.com/7w2IXWF43X — Babaioff VACINA SIM! (@babaioff) September 2, 2021

O ator recebeu o apoio de outros colegas de profissção como Regiane Alves, Marcelo Adnet e Marcos Veras. "Muito triste, amigo!! Até de pensar sobre…", escreveu Regiane Alves, ao que Babaioff respondeu.

"Muito triste ver esse movimento acontecer. As temporadas diminuírem de tamanho e de dias da semana. O desinteresse do público em artes. Likes, likes, likes. Uma série após a outra. Um consumo desenfreado apenas para ocupar um vazio. Não sei o que esperar de um futuro", declarou

"Pra ser ator agora tem que arrastar pra cima", comentou Marcelo Adnet. "Putz, que horrível isso", escreveu Marcos Veras.