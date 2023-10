Influenciadora cria polêmica ao convidar filho de Andressa Urach para vídeo com a mãe

Na última segunda-feira (23), surgiu uma nova polêmica nas redes sociais envolvendo a modelo Andressa Urach e seu filho, Arthur Urach. Tudo começou quando a influenciadora Alyne Lary estava prestes a gravar um vídeo com Andressa e mencionou que convidaria o filho da celebridade para participar do conteúdo. É importante destacar que o jovem, com apenas 18 anos, é o responsável por registrar os conteúdos sensuais de sua mãe.

“Sigo aqui na área da piscina, bem plena, esperando para começar as gravações e cá entre nós: que gatinho que é o filho da Andressa! Eu estou louquinha para convidar ele para participar das gravações hoje e não ficar só de câmera. O que vocês acham?”, sugeriu a modelo antes de gravar o vídeo com Andressa Urach.

Logo depois, Alyne começou a receber críticas de internautas nas redes sociais. “É muita falta de noção. Onde é que vamos parar gente?”, questionou uma pessoa. “Que bizarrice cara, não é possível”, disse outro internauta. Alguns sugeriram que tudo não passava de uma estratégia de marketing: “Gente, claro que não é para valer, fala isso porque sabe que vai dar engajamento”, opinou uma terceira pessoa sobre o caso envolvendo a modelo.

Após todas as críticas recebidas por seu comentário, a modelo decidiu se manifestar em vídeo, chegando a zombar da situação polêmica: “Parem de cuidar a vida alheia, aqui todo mundo maior de idade (aliás estamos trabalhando) e sim ele é um amorzinho.“ Recentemente, o filho da influenciadora Andressa Urach, Arthur Urach, se tornou assunto nas redes sociais após fazer uma postagem intrigante. O jovem DJ explicou por que não se refere à modelo e criadora de conteúdo adulto como mãe e também revelou que algumas pessoas consideram isso uma falta de respeito.