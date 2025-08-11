Capa Jornal Amazônia
Influenciador Felca diz que anda com carro blindado e seguranças após vídeo com denúncias

O influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis.

Estadão Conteúdo
fonte

Felca e Hytalo Santos (Reprodução / Redes Sociais)

O influenciador Felca contou que precisou tomar providências para sua segurança após se posicionar contra apostas online e, mais recentemente, gravar um vídeo denunciando perfil que exploram a imagem de crianças na internet. No mesmo dia em que publicou Adultização, que já soma 26 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, Felca revelou que anda com carro blindado e seguranças para se proteger de possíveis ameaças.

Em entrevista ao podcast PodDelas, o influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis. "Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo", comentou sobre a postagem que fez na última quinta-feira, 7.

Após ser citada em vídeo do youtuber Felca, 'Bel para Meninas' defende seus pais; entenda
Ela tratou a polêmica ocorrida há alguns anos como uma 'fake news', reforçou a ideia de que seus pais tinham boas intenções e que teriam atendido a um antigo desejo seu de aparecer na internet

Como garantir a segurança das crianças na internet? Confira 10 dicas importantes
Após denúncia feita pelo youtuber Felca, Hytalo Santos teve perfil removido do Instagram; veja os riscos do ambiente digital e como proteger crianças e adolescentes

Caso Kamylinha: Hytalo Santos tem perfil removido após vídeo de Felca sobre suposta exploração
Influenciador é investigado pelo Ministério Público por suposta exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais

Conhecido pelo conteúdo humorístico, Felca resolveu fazer a denúncia após observar o crescimento de conteúdos de pedofilia nas redes sociais - um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance". Adultização chegou a 5 milhões de visualizações em um único dia.

Em 50 minutos, o youtuber fez um compilado de denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes.

youtube

Felca

Adultização

crianças
Cultura
ENCONTRO

Escritora portuguesa Anabela Mota Ribeiro participa de evento na UFPA

A convite da universidade, escritora e jornalista portuguesa desembarca na capital paraense para bate-papo no Polo Mercedários

11.08.25 10h00

JOSETTE LASSANCE

Literatura amazônica quer seu lugar de fala na COP 30

Escritora argumenta que a ecopoética amazônica tem poder para estimular a reflexão e se aproximar do universo das pessoas por meio da fantasia e dos sonhos

11.08.25 8h00

SHOW

Exclusivo: Luiz Carlos, do Raça Negra, relembra momento marcante em Belém

No próximo dia 14, a banda retorna ao Pará para uma grande apresentação

11.08.25 8h00

EXPOSIÇÃO

‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém

Mostra de arte urbana terá 50 esculturas espalhadas pela cidade para promover preservação da onça-pintada

08.08.25 23h27

CONHEÇA

Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!

Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

27.07.25 19h27

ENCONTRO

Escritora portuguesa Anabela Mota Ribeiro participa de evento na UFPA

A convite da universidade, escritora e jornalista portuguesa desembarca na capital paraense para bate-papo no Polo Mercedários

11.08.25 10h00

SAL 🙅🏻

Vídeo: 'Porquinho da Paulista' é flagrado aprendendo a dançar o 'Rock Doido' com paraense

A cena provocou risos e envolveu o artista Joow.J e uma moça paraense que estava em São Paulo

11.08.25 11h40

SHOW

Exclusivo: Luiz Carlos, do Raça Negra, relembra momento marcante em Belém

No próximo dia 14, a banda retorna ao Pará para uma grande apresentação

11.08.25 8h00

