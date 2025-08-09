Capa Jornal Amazônia
Após ser citada em vídeo do youtuber Felca, 'Bel para Meninas' defende seus pais; entenda

Ela tratou a polêmica ocorrida há alguns anos como uma 'fake news', reforçou a ideia de que seus pais tinham boas intenções e que teriam atendido a um antigo desejo seu de aparecer na internet

Estadão Conteúdo
fonte

A influenciadora Bel Peres (Reprodução/ Instagram)

A influenciadora Bel Peres, conhecida por seus vídeos no antigo canal Bel para Meninas, publicou um vídeo em resposta ao youtuber Felca, que a citou em vídeo sobre "adultização" de crianças que chamou atenção no decorrer desta semana.

image Caso Kamylinha: Hytalo Santos tem perfil removido após vídeo de Felca sobre suposta exploração
Influenciador é investigado pelo Ministério Público por suposta exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais

image VÍDEO: Youtuber vomita ao sentir cheiro de perfume da marca de Virginia Fonseca
O youtuber Felca já havia viralizado em 2023 após testar base da We Pink, criticada pela qualidade

Felca dedicou cerca de três minutos da introdução de seu vídeo para relembrar o caso: "Vocês conhecem a Bel para Meninas? O canal era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião, uma criança. A busca pelo engajamento extrapolava a normalidade e surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto"

São exibidos na tela momentos em que a criança, então com 12 anos ou menos, passava por situações de suposto constrangimento. Num deles, a mãe sugere que "dê uma lambida" em um smooth, mesmo após uma reação de nojo e enjoo da garota. "É assustador. Dá um sentimento ruim ver a Bel ser aparentemente forçada a fazer essas coisas", disse o influenciador.

"Imagina o que é isso na cabeça de uma criança? Tanto o material quanto a exposição, as críticas .... O problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. 'Ah, mas a criança que pediu para fazer vídeo'. A responsabilidade é do tutor, óbvio", prosseguiu Felca, sugerindo que a jovem pudesse ter se tornado uma "adolescente traumatizada".

Bel Peres, hoje com 18 anos de idade, usou seu perfil no TikTok para rebater os comentários feitos por Felca. A família segue com forte presença nas redes sociais: a jovem tem por volta de 1,3 milhão de seguidores no TikTok, e sua mãe, Fran, cerca de 1,1 milhão no Instagram.

Ela tratou a polêmica ocorrida há alguns anos como uma "fake news", reforçou a ideia de que seus pais tinham boas intenções e que teriam atendido a um antigo desejo seu de aparecer na internet.

"Ai, você viu que você apareceu no vídeo do Felca?'. Gente eu não pago internet para me ver! É um pouco fora de moda em 2025 você achar que a Bel para Meninas, aquela que estava com duas mochilas na mão, que juntando dava um salário mínimo, estava sendo maltratada. Aquela que estava no mar se 'afogando', mas ela também tem um pai que é salva-vidas e estava com ela lá."

"'Não, Bel, mas se não fosse verdade o Conselho Tutelar não ia na sua casa'. Gente, tem criança vendendo bala na rua e o Conselho Tutelar não vai lá. Eles estavam muito ocupados protegendo uma menina super privilegiada, com a família maravilhosa, tudo em dia, notas boas", prosseguiu.

Bel afirma, sobre seus pais, que "se não tivessem me apoiado na carreira da internet, hoje em dia eu ia ser uma desempregada sem vocação. Para você ser famoso hoje em dia e ganhar visibilidade é muito difícil. Então começar lá no início foi a melhor coisa, e eu não trocaria por nada".

A jovem também criticou a Justiça brasileira e a imprensa: "Minha família foi negligenciada. Eu fui a sortuda de ser sorteada para falarem que a exposição na internet é ruim e tal. Galera, eu estava gravando sozinha ou tinha milhares de outras crianças que vocês também viam vídeo? E por acaso o conteúdo era muito diferente?"

Sobre o trecho do vídeo em que aparece dizendo que vai vomitar ao participar de um "smooth challenge", comenta: "O que tem de mais nisso, gente? Eu tô viva! Eu sou fresca, mesmo"

"Tem muita gente que já é adulto hoje em dia e faz conteúdo infantil, porque é um conteúdo. Não quer dizer que a pessoa seja infantil. Tem muita criança que é atriz mirim, que trabalha no meio artístico e vai ter gente falando, opinando coisa ruim o tempo todo. O negócio é você trabalhar o seu psicológico, mas você não pode se privar de fazer o seu trabalho por coisas que vão falar."

"Os meus pais já tinham a vida deles e foram lá, me ajudaram a fazer o meu sonho, mesmo que eu fosse muito nova. Mas o mesmo desejo que eu tinha com dois anos de idade é o mesmo que eu tenho agora com 18. E está tudo bem se você é uma criança que não pensava em nada, mas eu já tinha meu sonho. Não tem dessa de que 'criança não sabe'. Criança tem que ser validado sim, gente. A internet me proporcionou muitas coisas boas. Por mais que não pareça."

"Enfim, acho que ninguém deve se privar de algo porque vão acontecer coisas ruins. Eu tive uma infância muito, muito boa. Óbvio que não foi algo legal a fake news, mas vocês têm que entender que eu teria outros tipos de trauma, todo mundo tem, a vida não é perfeita. E quem falhou comigo não foram os meus pais, e sim a imprensa, ao divulgar uma fake news sem saber a veracidade", concluiu Bel.

.
