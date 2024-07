VÍDEO: Youtuber vomita ao sentir cheiro de perfume da marca de Virginia Fonseca

O youtuber Felca voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais após um novo vídeo em que experimenta os produtos da marca de beleza We Pink, de Virgínia Fonseca. Desta vez, a reação do influenciador foi ainda mais intensa: ao sentir o cheiro do body splash, ele literalmente vomitou. A fragrância de waffle, que já vinha gerando críticas nas primeiras resenhas, foi a principal causadora do desconforto. Influenciadoras que experimentaram o perfume também relataram náuseas.

Dessa vez, Felca reviveu a polêmica em torno dos produtos de Virginia Fonseca. Em 2023, o YouTuber já havia viralizado ao testar a base da marca, criticada pela qualidade, com um vídeo que somou mais de 16 milhões de visualizações. "Caiu as vendas com o vídeozinho que fiz da base, né? A minha ideia, Vi, não é só derrubar as vendas. Eu quero derrubar a We Pink inteira", disse.

Durante a gravação, após experimentar todos os outros produtos da linha, Felca finalmente chegou ao body splash de waffle. O cheiro foi tão desagradável que ele não conseguiu segurar a ânsia de vômito. "Ele não é tão ruim, mas tem um cheiro que liga a alguma coisa que dá refluxo", explicou.

Após o episódio do vômito, Felca decidiu levar a experiência ainda mais longe. Ele borrifou o body splash em todo o corpo e saiu pelas ruas para ver a reação das pessoas. A reação foi imediata: todos se afastavam com a mão tapando o nariz. Em outra parte do vídeo, o youtuber também espirrou o produto no microfone e entrevistou algumas pessoas para observar suas reações. "O microfone tá fedendo muito", reclamou uma das entrevistadas.

Confira o vídeo completo:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)