Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Influencer viraliza nas redes sociais ao mostrar como se faz ‘refresco de pupunha’ na Colômbia

O vídeo da receita já acumula 2 milhões de visualizações no Instagram

Victoria Rodrigues
fonte

No Pará, a pupunha é geralmente servida nos cafés da manhã. (Foto: Reprodução/ Instagram | @williamtricolor_)

Reconhecida como fruta originária da Amazônia, a pupunha, além de ser um dos principais alimentos que movimentam a economia paraense, também é nativo e faz sucesso em outras regiões do mundo.

Na Colômbia, por exemplo, onde a pupunha é conhecida como "chontaduro", o influenciador digital Willian Tricolor surpreendeu pessoas de diferentes culturas ao mostrar como o fruto é cozido e preparado em forma de refresco com mel, canela e leite condensado.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas compartilharam suas diferentes formas culturais de cozinhar a pupunha nos países. Na Costa Rica, uma seguidora contou que o fruto é chamado de “Pejibayes” e é geralmente cozido em água com apenas um pouco de sal. Depois que o fruto estiver pronto, a pupunha é servida com um pouco de maionese e acompanhada, na maioria das vezes, com um café. 

VEJA MAIS

image Frutas regionais têm alta de até 33% no primeiro semestre em Belém, aponta Dieese
Alta de preços afeta frutas típicas da região Norte, como pupunha, biribá e cupuaçu; feirantes e consumidores buscam alternativas para enfrentar reajustes

image Pupunha é paixão no paladar dos belenenses; confira como consumir a fruta de forma saudável
Fruta ajuda a prevenir tipos de câncer e doenças cardiovasculares

image Frutas nativas da Amazônia têm janela pequena de oferta, mas chamam a atenção de consumidores
Moradores de Belém dizem que não conseguem ficar sem comprar uxi, pupunha e tucumã. A safra dessas frutas é no primeiro semestre, então os clientes não têm acesso o ano todo.

Já no Panamá o nome também muda, a fruta é conhecida como "Pisbae" ou simplesmente "Pifá". Ao relatar essa curiosidade, uma pessoa ainda revelou que a pupunha é consumida logo após de fervida, de modo salgado, e que nunca havia visto a fruta ser preparada de forma doce, como se fosse um suco, apenas como ceviche.

Além dos comentários de outras nações, o público brasileiro também aproveitou a oportunidade para explicar como a fruta nativa da região amazônica é servida no território. “No Brasil, na parte amazônica tem muita pupunha no café, na merenda e até na janta. É muito bom!”, disse uma pessoa. “Pupunha, gosto dela, lembra muito um legume, tipo batata, abóbora. Então se colocar açúcar, acho que não fica bom não”, revelou outra. “Essa fruta é ótima para comer depois com café”, sugeriu uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pupunha

fruta

região amazônica

refresco

países

Brasil

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Joelma revela lançamento do projeto 'Uma Noite Amazônica – Ao Vivo em Portugal'

Estilo amazônico ganha destaque nos figurinos do DVD gravado na Europa

19.08.25 12h41

AUDIOVISUAL

Exclusivo: Após Pssica, da Netflix, diretor indicado ao Oscar anuncia duas novas produções no Pará

Ele já foi indicado ao Oscar como melhor diretor pelo filme “Cidade de Deus” (2002)

19.08.25 10h25

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

SERIADO

Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen no teaser de 'Tremembé' do Prime Video; veja

Apesar do teaser ter sido compartilhado nas redes sociais, ainda não há a data de lançamento da série

18.08.25 20h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

CONHEÇA

Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!

Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

27.07.25 19h27

MAIS NATURAL

Gretchen remove procedimento estético nos lábios e exibe resultado nas redes sociais

A artista revelou detalhes da cirurgia e explicou porque decidiu abandonar o PMMA

27.07.25 12h03

Novela turca

'Bahar': Conheça a novela turca que estreia no Brasil; saiba a história e onde assistir

A dizi chega no streaming brasileiro oficialmente neste mês; confira os detalhes

27.06.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda