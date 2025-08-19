Influencer viraliza nas redes sociais ao mostrar como se faz ‘refresco de pupunha’ na Colômbia

Reconhecida como fruta originária da Amazônia, a pupunha, além de ser um dos principais alimentos que movimentam a economia paraense, também é nativo e faz sucesso em outras regiões do mundo.

Na Colômbia, por exemplo, onde a pupunha é conhecida como "chontaduro", o influenciador digital Willian Tricolor surpreendeu pessoas de diferentes culturas ao mostrar como o fruto é cozido e preparado em forma de refresco com mel, canela e leite condensado.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas compartilharam suas diferentes formas culturais de cozinhar a pupunha nos países. Na Costa Rica, uma seguidora contou que o fruto é chamado de “Pejibayes” e é geralmente cozido em água com apenas um pouco de sal. Depois que o fruto estiver pronto, a pupunha é servida com um pouco de maionese e acompanhada, na maioria das vezes, com um café.

Já no Panamá o nome também muda, a fruta é conhecida como "Pisbae" ou simplesmente "Pifá". Ao relatar essa curiosidade, uma pessoa ainda revelou que a pupunha é consumida logo após de fervida, de modo salgado, e que nunca havia visto a fruta ser preparada de forma doce, como se fosse um suco, apenas como ceviche.

Além dos comentários de outras nações, o público brasileiro também aproveitou a oportunidade para explicar como a fruta nativa da região amazônica é servida no território. “No Brasil, na parte amazônica tem muita pupunha no café, na merenda e até na janta. É muito bom!”, disse uma pessoa. “Pupunha, gosto dela, lembra muito um legume, tipo batata, abóbora. Então se colocar açúcar, acho que não fica bom não”, revelou outra. “Essa fruta é ótima para comer depois com café”, sugeriu uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)