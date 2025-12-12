Imperatriz Leopoldinense afasta Hariany Almeida do desfile após fala polêmica; entenda

A diretoria da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense anunciou que encerrou a parceria com a influenciadora Hariany Almeida, que não fará mais parte do elenco da escola em 2026.

"O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome de sua diretoria, informa que a influenciadora Hariany Almeida, até então destaque de alegoria, não faz mais parte do elenco da escola para o Carnaval 2026. A agremiação agradece Hariany por sua participação e compromisso, e deseja sucesso em sua trajetória", diz parte do comunicado.

Entenda a polêmica

A polêmica começou quando Hariany defendeu em suas redes sociais a presença de influenciadores no carnaval, dizendo que eles seriam os grandes responsáveis por levar o carnaval para "fora da bolha".

O comentário foi feito em resposta às críticas sobre o seu desempenho na avenida. "As pessoas gostam só de criticar ao invés de olhar o lado bom e apoiar. Estou vendo que a importância das influenciadoras está sendo mostrar o carnaval fora da bolha.", disse. "O carnaval para a galera da internet, essa nova geração. Um dia desses encontrei uma menina de 22 anos aqui no Rio e ela falou que sente que o carnaval esse ano está muito mais em alta, estão falando mais."

O comentário da ex-BBB foi respondido por nomes como Mayara Lima, rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti e Gabriel David, presidente da Liesa - Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e marido da atriz Giovana Lancelotti, que argumentou que o carnaval está em alta por conta de mudanças no modelo de negócio e decisões estruturais tomadas pelas escolas de samba ao longo dos últimos anos.

"O carnaval está em alta porque as escolas entenderam que precisavam se modernizar e se adaptar a modelos atuais de gestão. Posteriormente a isso, a Liesa mudou o modelo de negócio e permitiu que as escolas tivessem mais recursos para mostrar sua importância social para muitos que ainda não sabiam. Sobretudo, jovens não pertencentes ao universo do carnaval", respondeu.

Após a repercussão, Hariany explicou seu comentário dizendo que "não se expressou bem" e que se referiu ao próprio trabalho e à forma como mostra os bastidores para o público.