Igor Camargo rebate Graciele e acusa influenciadora de mentir sobre perfil fake

Igor Camargo, filho de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo, saiu em defesa da noiva, Amabylle Eiroa, no Instagram, após a entrevista de Graciele Lacerda no 'Domingo Espetacular', no último domingo (10).

Em um vídeo publicado no stories, o irmão de Wanessa Camargo acusou a madrasta de mentir sobre o compartilhamento de um perfil fake nas redes sociais, com Amabylle e sua mãe. "Cada hora é uma história diferente, o que para mim já não cola", disparou ele. Confira.

O filho de Zezé Di Camargo defendeu a noiva, que recebeu uma decisão cautelar após a polêmica. “Ninguém aguenta mais falar desse assunto. Sou uma pessoa discreta, sou o último que deveria entrar nesse assunto. Quem deveria se defender depois do Domingo Espetacular é a Amabylle", inciou.

"Ela não pode se defender porque teve uma decisão cautelar extremamente excessiva, na qual se Amabylle falar sobre o assunto ou citar Graciele pode sofrer prisão preventiva", completou.

Igor ainda afirmou que eles tentaram resolver o problema antes de torná-lo público. "A gente tentou resolver internamente desde julho. Não sei por que a história mudou agora, mas no começo a Graciele negou ter conhecimento do perfil fake. Depois ela falou que não usava, e agora disse que todo mundo conhecia o perfil fake. Cada hora é uma história diferente”, finalizou. O empresário foi demitido após a repercussão familiar.

Graciele Lacerda

Graciele Lacerda admitiu em entrevista com Carolina Ferraz, da TV Record, ter criado o perfil falso com o nome de Priscila Dantas. A influenciadora também afirmou que Amabylle e sua mãe tinham acesso à conta.

"Eu criei um fake pra me defender na época, porque estavam criando vários para me atacar. E eu criei só um, com meu endereço, meu e-mail, porque eu só queria me defender, não queria sacanear ninguém. Esse perfil existe há muitos anos e todo mundo sabia, pessoas que trabalhavam comigo, que conviviam comigo sabiam que eu tinha esse fake", explicou a mulher de Zezé.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)