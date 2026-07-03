Igor Camargo anuncia nascimento da filha e explica decisão de não mostrar o rosto da bebê

Igor Godoi Camargo e Amabylle Eiroa anunciaram, nesta sexta-feira, 3, o nascimento da primeira filha do casal, Florença. A mais nova neta de Zezé Di Camargo nasceu na última segunda-feira, 29, data que também marcou os 18 anos de relacionamento dos dois. Ao compartilhar a novidade nas redes sociais, Igor revelou que, por enquanto, eles decidiram preservar a imagem da bebê e não mostrar seu rosto.

A decisão recebeu o apoio de diversos seguidores do filho de Zezé, fruto do relacionamento do cantor sertanejo com Zilu Camargo. "Vocês estão certíssimos. Preservar a imagem dos filhos é um ato de amor, proteção e responsabilidade. Que Deus abençoe vocês e que Florença cresça com muita saúde e alegria, pois amor com certeza não vai faltar", escreveu uma internauta.

Igor fez questão de responder ao comentário e explicou o motivo da escolha. "Ela vai ter uma vida inteira para aparecer, se quiser, para ir atrás dos sonhos dela, enfrentar o mundo, que tem seus perigos e desafios. Se a gente pode preservar no começo, é muito bom mesmo", afirmou.

Na legenda da publicação, que reúne fotos em que aparece acariciando o rosto e a barriga de Amabylle, o irmão de Wanessa Camargo celebrou a chegada da filha.

"FLORENÇA está agora nesse mundo, fora da barriga da mamãe. Porém, ainda longe das câmeras, vamos preservar por enquanto a imagem dela. Mas posso dividir com vocês a notícia e esse sorriso que é verdadeiro. Ela chegou dia 29/06, uma data simbólica, pois marca 18 anos de relacionamento meu e da Amabylle", escreveu.

Na sequência, ele se declarou à esposa e contou como tem vivido os primeiros dias da paternidade.

"Já éramos uma família, agora maior ainda. Com muito amor, cuidado e presença. Estou mais apaixonado pela Amabylle ao ver ela sendo mãe. É algo que me enche de uma felicidade e de um senso de propósito que nem consigo descrever. E o amor que sinto pela minha Florença é algo que só me enche de gratidão. É muito louco, a gente fica olhando e não quer parar. Um sentimento mágico mesmo. Ela chegou cheia de saúde e foi tudo muito bem", destacou.

Por fim, Igor prometeu que, em breve, ele e Amabylle vão compartilhar com os seguidores mais detalhes sobre o parto e os primeiros dias ao lado da filha.