Humberto Carrão e Duda Santos, de ‘Renascer’, são vistos aos beijos na Sapucaí

Romance fora da ficção? Temos! Humberto Carrão e Duda Santos foram flagrados aos beijos no camarote Folia Tropical, na última segunda-feira (12), segundo dia de desfiles do grupo especial na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

De acordo com o F5, da Folha de S. Paulo, os dois se encontraram no terceiro andar do camarote após o desfile de Carrão pela Mangueira. O ator foi recebido com um beijo e abraço caloroso de Duda Santos.

VEJA MAIS

Os intérpretes de José Inocêncio e Maria Santa na primeira fase de ‘Renascer’, negam estarem juntos. Humberto Carrão ainda afirmou estar solteiro, “curtindo o carnaval e aproveitando a vida".

A atriz também já havia negado o suposto affair. “De jeito nenhum. Não existe nada entre nós. Estou focada no trabalho. O meu coração bate mais forte agora pela minha carreira", afirmou ao F5.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)