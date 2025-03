Homem descobre que selfie tirada há um ano capturou gravação de 'Ainda Estou Aqui'; entenda

Uma simples selfie se transformou em um registro histórico do cinema brasileiro. Um homem, durante um passeio pelo Rio de Janeiro em 2023, fotografou um carro antigo estacionado em frente a uma casa na Urca, sem imaginar que estava fotografando, ao fundo, a gravação de uma das cenas mais marcantes do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

A descoberta veio um ano depois, quando o longa se tornou um fenômeno e venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. A sobrinha do autor da foto compartilhou a história na rede social X, e a publicação viralizou. “Gente, e o meu tio que há um tempo tirou essa foto com esse carro, só porque o pai dele tinha um carro igual quando era criança. Aí hoje foi ver e simplesmente tem as GRAVAÇÕES DE AINDA ESTOU AQUI acontecendo no fundo da foto”, escreveu a internauta.

Na imagem, é possível ver o elenco do filme, incluindo Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva. A cena retrata o momento em que a família posa para um fotógrafo logo após o desaparecimento de Rubens Paiva (Selton Mello). A icônica frase "Vamos sorrir, sorriam!" faz parte desse instante do filme. A residência onde o filme foi rodado fica no bairro da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro.