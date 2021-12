Homem-Aranha 3 vira fenômeno antes mesmo da estreia

O novo filme da Marvel Homem-Aranha - Sem Volta para Casa, terceiro filme da trilogia com Tom Holland já se tornou um verdadeiro fenômeno. Após seu trailer superar o número de visualizações de Vingadores - Ultimato (2019) em apenas 24 horas, o filme também chama atenção em outros quesitos.

Com os retornos confirmados de Doutor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe) e Electro (Jamie Foxx), Homem-Aranha 3 bateu um recorde impressionante. A obra superou a venda antecipada de ingressos do último longa dos Vingadores. E, com isto, virou a produção com maior pré-venda da história do Universo Marvel. Além dos icônicos vilões das franquias anteriores, outras visitas especiais devem aparecer na realidade de Peter Parker (Tom Holland).

A introdução das realidades alternativas em Loki e o sucesso de Homem-Aranha no Aranhaverso (2018) também ajudaram a alimentar a expectativa do público sobre uma possível reunião entre os diferentes Peters. Enquanto a aparição de Maguire e Garfield continua um mistério, outro herói pode roubar os holofotes. Após o fim da parceria entre Marvel e Netflix, os direitos dos personagens Demolidor, Jessica Jones, Justiceiro, Luke Cage e Punho de Ferro retornaram para a empresa dos heróis. Confira o trailer: