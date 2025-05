Halle Bailey acusa ex de violência física e psicológica e consegue ordem de restrição

A atriz e cantora Halle Bailey, conhecida por protagonizar o live-action A Pequena Sereia, conseguiu na Justiça uma ordem de restrição temporária contra seu ex-namorado, o rapper e influenciador DDG, após denunciá-lo por violência. A informação foi publicada inicialmente pelo site TMZ e confirmada pela revista People, que teve acesso aos documentos do processo.

Bailey afirma ter sofrido diversos episódios de agressão física e psicológica, com registros desde janeiro deste ano. A medida protetiva também estende a restrição ao filho do casal, Halo, de 1 ano. DDG está proibido de ter contato com ambos, e deve manter distância inclusive de locais frequentados por eles, como o colégio da criança.

A estrela de A Pequena Sereia afirma nos autos que era frequentemente xingada pelo ex-companheiro com palavras como "vadia" e "maligna", inclusive na frente do filho. Ela diz que DDG criava "dramas" de forma proposital em lives para seus milhões de seguidores, inventando histórias de que ela estaria com outros homens ou impedindo o contato entre pai e filho, o que, segundo Bailey, nunca ocorreu.

"Percebi que não há como agradar Darryl. Não posso mais permitir esse abuso", declarou a artista, em um dos trechos do processo. A atriz diz que procurou a polícia em março, após DDG invadir sua casa, gritar insultos, danificar uma câmera de segurança e tentar levar o filho sem seu consentimento, mesmo sabendo que Halo estava doente. No processo, ela ainda apresentou fotos de seus hematomas e até de um dente quebrado, que teriam sido causados pelo ex.

Nos documentos, Bailey pede guarda total do filho durante o período em que estará na Itália, onde vai filmar um projeto por dois meses a partir de junho. Ela diz ter o apoio da família e de uma babá durante a viagem.

A artista também solicita que DDG seja proibido de falar publicamente sobre ela e o filho em qualquer rede social, incluindo YouTube, Twitch, TikTok, Instagram e X. "Ele cria uma comoção entre os fãs com falsas acusações. Me sinto com medo e constantemente ameaçada", disse.

Bailey também pediu à Justiça que o ex seja obrigado a frequentar um programa de reabilitação para agressores, com duração de 52 semanas. A próxima audiência do caso está marcada para a primeira semana de junho.