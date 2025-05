Bruna Marquezine, ex-cunhada de Virginia, curte posts que criticam a influenciadora

Envolvida na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, Virginia Fonseca teve sua participação analisada por diversas pessoas. Alguns nomes famosos, como Bruna Marquezine, apenas curtiram as publicações que falavam mal da influenciadora.

O principal tema que ficou marcado para o público foi a postura da influenciadora no depoimento. Vale lembrar que Bruna Marquezine e Virginia Fonseca já se conhecem há algum tempo. A atriz namorou por cerca de um ano com João Guilherme, irmão do cantor Zé Felipe, que é esposo da influenciadora.

Enquanto elas formavam uma família, algumas pessoas relatavam que a relação das duas não era das melhores. Agora não fazendo mais parte da família, a atriz aproveitou para emitir sua opinião sobre a ex-cunhada.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)