Há 1 mês da estreia, saiba tudo o que já se sabe o BBB 24

Para os amantes da casa mais vigiada do Brasil, a notícia é boa! Falta apenas um mês para começar o Big Brother Brasil 24 e a nova edição do reality promete muitas novidades para deixar a disputa pelo prêmio ainda mais emocionante. Ao longo dos últimos meses, uma série de spoilers do que vem por aí foram divulgados.

Novidades

Previsto para começar no dia 8 de janeiro, o programa traz novamente o apresentador Tadeu Schmidt no comando. Uma das principais novidades da próxima edição do reality é o novo formato da votação. No BBB 24, o jogo terá um sistema misto de votação. Ou seja, o público poderá votar de duas formas diferentes no gshow.

A primeira delas é o Voto da Torcida, que funcionará da mesma maneira que a votação das últimas edições: o usuário faz o login com sua conta Globo, a qual terá acesso por meio de um cadastro simples e gratuito, e poderá votar quantas vezes quiser. A segunda opção é o Voto Único, no qual o usuário deve informar seu CPF, cuja autenticidade será verificada, e poderá votar uma única vez por Paredão.

Outra novidade do BBB 24 é a divisão do jogo em duas fases, com diferentes objetivos para a votação. Na primeira etapa, o público votará em quem quer que permaneça na casa. O eliminado será o menos votado. Já na segunda fase, a votação será para eliminar um jogador. O eliminado será o mais votado, como ocorria nas temporadas anteriores. Quando se encerra a primeira etapa e começa a segunda? O Big Boss é quem decidirá.

Novo Grupo

Logo que entrarem na casa, os novos brothers já vão se deparar com uma divisão inédita entre os participantes. Além dos grupos Pipoca e Camarote, já conhecidos do público, haverá um terceiro, batizado de Puxadinho, conforme Boninho anunciou em suas redes sociais.



Sincerão

O famoso Jogo da Discórdia deus adeus ao programa. Mas, se você adora um fogo no parquinho, não precisa se preocupar! Agora, as segundas-feiras terão uma nova dinâmica, chamada Sincerão, que também promete muitas emoções.

Líder

As regras do cinema vão mudar, mas isso não significa que o Líder da semana terá menos poder no jogo. Ele ganhará uma nova tarefa e será responsável por comandar, ao vivo, uma dinâmica inédita, que acontecerá às sextas-feiras e promete movimentar ainda mais o game.

Invasor

Dessa vez não são apenas os competidores que entrarão na casa. Novos quadros de humor estão previstos para o BBB 24 e, em um deles, um “invasor” vai bisbilhotar os cômodos e a bagunça deixada por lá pelos participantes. Já no outro quadro, o público será o grande protagonista.