Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gusttavo Lima x Wesley Safadão: o que se sabe sobre suposta briga entre os cantores

Além de Safadão, Lima também deixou de seguir o cantor Natanzinho Lima nas redes sociais

Estadão Conteúdo
fonte

Wesley Safadão e Gusttavo Lima anunciam live especial com participações de outros artistas. (Henrique Ishibe)

Uma suposta briga entre os cantores Gusttavo Lima e Wesley Safadão vem movimentando os fãs dos artistas nas redes sociais. Tudo começou nesta quarta-feira, 25, quando alguns internautas perceberam que o sertanejo havia deixado de seguir o perfil do cantor de forró no Instagram.

Ao investigarem mais a fundo, os fãs também notaram que a canção Oi Vida, uma parceria entre os músicos para o álbum Paraíso Particular, não está disponível no canal do YouTube do Gusttavo Lima. As demais músicas do disco, no entanto, continuam online.

Além de Safadão, Lima também deixou de seguir o cantor Natanzinho Lima nas redes sociais. Natanzinho e Safadão, no entanto, ainda seguem Gusttavo Lima no Instagram.

Atualmente, o cantor sertanejo segue 684 pessoas em seu perfil no Instagram. Nomes como Ana Castela, Murilo Huff, Maiara e Maraisa ainda são seguidos pelo Embaixador. Em suas redes sociais, o artista não se pronunciou sobre o ocorrido.

Ao serem questionados pela imprensa, a assessoria de imprensa de ambos os cantores desconversaram. Ao Metrópoles, a equipe de Wesley Safadão informou que o artista está em uma viagem internacional, mas que também está tentando entender a suposta briga. Já a equipe de Gusttavo Lima afirmou que não tem informações sobre o assunto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/GUSTTAVO LIMA/WESLEY SAFADÃO/SUPOSTA BRIGA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINÂMICA DA SEMANA

BBB 26: Prova do Líder começa mais cedo e sete participantes avançam à final; veja quem

A fase final da prova acontecerá ao vivo na noite desta quinta-feira (26)

26.02.26 17h14

ACIDENTE

Humorista Marquito sofre mal súbito e é hospitalizado em São Paulo

Equipe médica optou por coma induzido para realização de exames na região do tórax

26.02.26 16h37

CULTURA

Alceu Valença confirma Belém em nova turnê '80 Girassóis'; ingressos já estão à venda

A apresentação na capital paraense será no Hangar

26.02.26 14h58

CULTURA

Quem vem para o Rock in Rio em 2026? Festival anuncia Foo Fighters; confira line-up até agora

O evento ocorrerá em setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

26.02.26 14h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

BBB

BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

26.02.26 9h19

CULTURA

VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora relatou, em redes sociais, que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio

26.02.26 11h22

VAI ROLAR?

VÍDEO: Marciele rejeita Jonas e flerta com sister em festa do BBB 26

Durante Festa do Líder, paraense insinuou beijo em Jordana; dupla já virou “Jorciele” nas redes sociais

26.02.26 10h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda