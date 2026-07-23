Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Guilherme de Sá aposta na proximidade com o público em show ‘Voz e Violão’ em Belém

Ex-vocalista do Rosa de Saron apresenta nesta quinta-feira (23), no Studio Pub, às 21h

Amanda Martins
fonte

Guilherme de Sá se apresenta em Belém nesta quinta-feira (23) (Sacrament Production)

Há artistas que sobem ao palco para apresentar um repertório. O paulistano Guilherme de Sá prefere transformar o show em uma conversa. Na nova turnê "Voz e Violão", o cantor, compositor e multi-instrumentista reduz a estrutura ao essencial: um músico ao lado e canções que atravessaram diferentes fases de sua trajetória. O resultado é um espetáculo pensado para aproximar artista e plateia, como se cada apresentação acontecesse ao redor de uma roda de amigos.

VEJA MAIS

image Frei Gilson retorna ao Círio Musical e é destaque da programação de 2026
Shows na Praça Santuário acontecem de 11 a 25 de outubro e reúnem grandes nomes da música católica, como Rosa de Saron, Anjos de Resgate, Junho Chu

image Alba Mariah interpreta canções de Paulo André Barata em Belém
Show será em agosto no Teatro Margarida Schivasappa, em que essa intérprete vai apresentar canções imortais de Paulo André, um dos grandes compositores da Amazônia que completaria 80 anos em setembro

É esse formato que chega a Belém nesta quinta-feira (23), às 21h, no Studio Pub, no bairro Batista Campos. A casa abre as portas por volta das 19h. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma digital Meaple.

A apresentação marca o retorno do artista à capital paraense menos de um ano após a passagem da turnê "A Tempestade", realizada em outubro de 2025.

Em carreira solo desde que deixou o Rosa de Saron, Guilherme apresenta um show construído para valorizar a interpretação, a intimidade com os fãs e a força das composições. A produção, assinada pela Sacrament Production, aposta em uma estrutura concebida de forma teatral, com cenário enxuto e clima intimista, permitindo que o artista explore diferentes nuances da própria interpretação.

Segundo Guilherme, se apresentar novamente no Pará desperta lembranças que atravessam boa parte da carreira. "Voltar a Belém é sempre um grande presente para mim. Tenho grandes recordações de shows, de pessoas e de conversas. Sempre existe um gostinho especial quando retorno. Já estive inúmeras vezes na capital paraense e agora fico muito feliz de voltar pela segunda vez em carreira solo”, afirma animado. 

Um repertório construído pelo público

Embora a proposta seja diferente das grandes produções, a escolha das músicas segue um caminho bastante objetivo: reunir aquilo que mais marcou a história do cantor.

De acordo com Guilherme, a escolha das canções nasceu da própria relação construída com o público que o acompanha ao longo dos anos. "É um repertório feito somente de sucessos, de músicas conhecidas, aquelas que as pessoas sempre pedem. A ideia é que pareça uma rodinha de violão entre amigos, como se todos estivessem em volta de uma fogueira imaginária cantando juntos”, conta. 

Além das composições autorais, a apresentação também traz releituras da música católica contemporânea, reforçando a proposta de unir música e espiritualidade.

Um show para estar mais perto das pessoas

A escolha pelo formato considerado “mais simples”, apenas com voz e violão,  surgiu da vontade de diminuir a distância entre palco e plateia, compartilha Guilherme. 

O interpréte explica que essa configuração permite que a apresentação seja menos marcada pelos efeitos de uma grande produção e mais voltada ao encontro entre quem canta e quem escuta.

"Nada melhor do que um formato intimista para que esse encontro aconteça. É um encontro físico mesmo, de conversar, de olhar nos olhos. Tem sido muito gratificante viver essa experiência”, afirma Guilherme.

Essa proximidade também influencia a maneira como ele interpreta cada música. Guilherme acrescenta que procura cantar de forma sincera, mas sem perder de vista que o espetáculo também pertence ao público.

"Eu procuro colocar o coração nas pregas vocais, cantar com emoção, mas também respeitando o canto das pessoas. Para que essa proposta aconteça de verdade, preciso ouvir o público cantando comigo. É uma grande reunião entre amigos e é assim que deve ser”, destaca. 

Uma nova fase depois do Rosa de Saron

A série de shows representa mais um capítulo de uma trajetória iniciada há mais de duas décadas. Guilherme de Sá anunciou a saída do Rosa de Saron em novembro de 2018, encerrando um ciclo de 18 anos como vocalista da banda. A despedida oficial aconteceu em fevereiro de 2019, durante um show realizado em São Paulo.

Na época, o cantor explicou que a decisão estava ligada ao desejo de dedicar mais tempo à família e aos filhos. Posteriormente, passou a viver na Inglaterra, ampliando os rumos de sua carreira e da vida pessoal.

Antes mesmo da despedida da banda, Guilherme já desenvolvia projetos paralelos. O primeiro álbum solo, "Íngreme", foi lançado em 2017 pela Som Livre, quando ele ainda estava no grupo.

Em seguida vieram o single "A Última Canção", que simbolizou a transição entre as duas fases da carreira, o EP "Diminuto", o álbum ao vivo "Homemade", gravado durante a pandemia, o disco "Fermata XI", lançado em 2021, e "Tempestade (Ao Vivo)", de 2024, que marcou seu retorno definitivo aos palcos brasileiros após uma temporada vivendo na Europa.

Ao longo desse período, também participou de diferentes colaborações musicais, entre elas "Eu Sou", com a banda ID2, e "Ninguém Te Ama Como Eu", ao lado do cantor mexicano Martín Valverde.

Turnê segue pelo Brasil

A passagem por Belém integra uma série de apresentações realizadas ao longo de julho. Antes de chegar ao Pará, Guilherme esteve no Ceará

Depois do show na capital paraense, a turnê segue para Manaus e Santos, em São Paulo, antes de continuar por outras cidades brasileiras entre os meses de agosto e setembro. A agenda completa pode ser acompanhadas nas redes sociais do artista. 

Serviço:

Show Guilherme de Sá – Turnê "Voz e Violão"

  • Data: Quinta-feira, 23 de julho
  • Horário: Abertura da casa às 19h | Show às 21h
  • Local: Studio Pub – Batista Campos, Belém
  • Ingressos: À venda na plataforma digital Meaple.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

guilherme de sá

rosa de saron

cultura

celebridades

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADES

Raquel Pacheco abre o jogo sobre 'Bruna Surfistinha 2' e retorno ao conteúdo adulto

O longa tem previsão de estrear em 2027 e abordará a vida da personagem após deixar a prostituição

23.07.26 15h21

CINEMA

Juan Paiva interpreta atleta em série de Cauã Reymond sobre o submundo do futebol

Ator interpreta Luan, destaque do fictício Atlântico, em produção criada e estrelada por Cauã Reymond, que estreou na última quinta-feira (22)

23.07.26 15h09

TRÁGICO

Caíque Verli: Repórter de afiliada da TV Globo no ES morre com 33 anos; causas são investigadas

Caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado ao Departamento de Homicídios

23.07.26 12h37

ENCONTRO ICÔNICO

Terry Crews conhece Vini Jr. no Cristo Redentor após meme de 'As Branquelas'; vídeo

O ator norte-americano publicou vídeo ao lado do jogador nas redes sociais nesta quinta-feira (23)

23.07.26 11h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

lembra dele?

Filho de Ivete Sangalo impressiona com forma física em treino de jiu-jítsu: 'gigante'

Adolescente de 16 anos, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, recebe elogio da mãe após exibir porte musculoso em rede social

20.07.26 17h10

DESAFIO

Poliana, esposa de Leonardo, desafia funcionárias: ‘Quem perder mais quilos vai ganhar surpresa’

Ela presente pesar semanalmente as pessoas envolvidas no desafio.

17.06.25 8h57

VERANEIO

Fim de semana terá festas e shows em Belém, Icoaraci, Mosqueiro e Salinas

Agenda reúne eventos em casas de entretenimento, parques, praias e festival de verão entre sexta-feira (24) e domingo (26)

23.07.26 17h21

CELEBRAÇÃO

Após perder mãe e irmão, Tadeu Schmidt comemora aniversário com esposa e filhas

Após perdas recentes, comunicador ressaltou a importância de celebrar a vida em encontro "do jeito que a gente gosta" com boa comida

23.07.26 14h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda