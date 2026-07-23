Guilherme de Sá aposta na proximidade com o público em show ‘Voz e Violão’ em Belém

Há artistas que sobem ao palco para apresentar um repertório. O paulistano Guilherme de Sá prefere transformar o show em uma conversa. Na nova turnê "Voz e Violão", o cantor, compositor e multi-instrumentista reduz a estrutura ao essencial: um músico ao lado e canções que atravessaram diferentes fases de sua trajetória. O resultado é um espetáculo pensado para aproximar artista e plateia, como se cada apresentação acontecesse ao redor de uma roda de amigos.

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É esse formato que chega a Belém nesta quinta-feira (23), às 21h, no Studio Pub, no bairro Batista Campos. A casa abre as portas por volta das 19h. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma digital Meaple.

A apresentação marca o retorno do artista à capital paraense menos de um ano após a passagem da turnê "A Tempestade", realizada em outubro de 2025.

Em carreira solo desde que deixou o Rosa de Saron, Guilherme apresenta um show construído para valorizar a interpretação, a intimidade com os fãs e a força das composições. A produção, assinada pela Sacrament Production, aposta em uma estrutura concebida de forma teatral, com cenário enxuto e clima intimista, permitindo que o artista explore diferentes nuances da própria interpretação.

Segundo Guilherme, se apresentar novamente no Pará desperta lembranças que atravessam boa parte da carreira. "Voltar a Belém é sempre um grande presente para mim. Tenho grandes recordações de shows, de pessoas e de conversas. Sempre existe um gostinho especial quando retorno. Já estive inúmeras vezes na capital paraense e agora fico muito feliz de voltar pela segunda vez em carreira solo”, afirma animado.

Um repertório construído pelo público

Embora a proposta seja diferente das grandes produções, a escolha das músicas segue um caminho bastante objetivo: reunir aquilo que mais marcou a história do cantor.

De acordo com Guilherme, a escolha das canções nasceu da própria relação construída com o público que o acompanha ao longo dos anos. "É um repertório feito somente de sucessos, de músicas conhecidas, aquelas que as pessoas sempre pedem. A ideia é que pareça uma rodinha de violão entre amigos, como se todos estivessem em volta de uma fogueira imaginária cantando juntos”, conta.

Além das composições autorais, a apresentação também traz releituras da música católica contemporânea, reforçando a proposta de unir música e espiritualidade.

Um show para estar mais perto das pessoas

A escolha pelo formato considerado “mais simples”, apenas com voz e violão, surgiu da vontade de diminuir a distância entre palco e plateia, compartilha Guilherme.

O interpréte explica que essa configuração permite que a apresentação seja menos marcada pelos efeitos de uma grande produção e mais voltada ao encontro entre quem canta e quem escuta.

"Nada melhor do que um formato intimista para que esse encontro aconteça. É um encontro físico mesmo, de conversar, de olhar nos olhos. Tem sido muito gratificante viver essa experiência”, afirma Guilherme.

Essa proximidade também influencia a maneira como ele interpreta cada música. Guilherme acrescenta que procura cantar de forma sincera, mas sem perder de vista que o espetáculo também pertence ao público.

"Eu procuro colocar o coração nas pregas vocais, cantar com emoção, mas também respeitando o canto das pessoas. Para que essa proposta aconteça de verdade, preciso ouvir o público cantando comigo. É uma grande reunião entre amigos e é assim que deve ser”, destaca.

Uma nova fase depois do Rosa de Saron

A série de shows representa mais um capítulo de uma trajetória iniciada há mais de duas décadas. Guilherme de Sá anunciou a saída do Rosa de Saron em novembro de 2018, encerrando um ciclo de 18 anos como vocalista da banda. A despedida oficial aconteceu em fevereiro de 2019, durante um show realizado em São Paulo.

Na época, o cantor explicou que a decisão estava ligada ao desejo de dedicar mais tempo à família e aos filhos. Posteriormente, passou a viver na Inglaterra, ampliando os rumos de sua carreira e da vida pessoal.

Antes mesmo da despedida da banda, Guilherme já desenvolvia projetos paralelos. O primeiro álbum solo, "Íngreme", foi lançado em 2017 pela Som Livre, quando ele ainda estava no grupo.

Em seguida vieram o single "A Última Canção", que simbolizou a transição entre as duas fases da carreira, o EP "Diminuto", o álbum ao vivo "Homemade", gravado durante a pandemia, o disco "Fermata XI", lançado em 2021, e "Tempestade (Ao Vivo)", de 2024, que marcou seu retorno definitivo aos palcos brasileiros após uma temporada vivendo na Europa.

Ao longo desse período, também participou de diferentes colaborações musicais, entre elas "Eu Sou", com a banda ID2, e "Ninguém Te Ama Como Eu", ao lado do cantor mexicano Martín Valverde.

Turnê segue pelo Brasil

A passagem por Belém integra uma série de apresentações realizadas ao longo de julho. Antes de chegar ao Pará, Guilherme esteve no Ceará.

Depois do show na capital paraense, a turnê segue para Manaus e Santos, em São Paulo, antes de continuar por outras cidades brasileiras entre os meses de agosto e setembro. A agenda completa pode ser acompanhadas nas redes sociais do artista.

Serviço:

Show Guilherme de Sá – Turnê "Voz e Violão"

Data: Quinta-feira, 23 de julho

Horário: Abertura da casa às 19h | Show às 21h

Local: Studio Pub – Batista Campos, Belém

Ingressos: À venda na plataforma digital Meaple.