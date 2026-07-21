Alba Mariah interpreta canções de Paulo André Barata em Belém

Show será em agosto no Teatro Margarida Schivasappa, em que essa intérprete vai apresentar canções imortais de Paulo André, um dos grandes compositores da Amazônia que completaria 80 anos em setembro

Nesta segunda quinzena de julho, em pleno verão amazônico, uma novidade musical desde já chama a atenção de quem aprecia música e interpretações de qualidade: em 21 de agosto próximo, a cantora Alba Mariah, uma das grandes intérpretes da música paraense, fará um show em homenagem ao cantor e compositor belenense Paulo André Barata, filho do também saudoso poeta Ruy Barata (1920-1990). Paulo André nasceu em 25 de setembro de 1946 e faleceu em 25 de setembro de 2023, aos 77 anos. O show, intitulado “Carta Noturna”, será apresentado no Teatro Margarida Schivasappa, no centro de Belém, às 20h. Informações sobre os ingressos podem ser obtidas em 98198-0981.

Alba Mariah, 60 anos, 44 anos de carreira musical, é pura emoção no preparo do show em homenagem a esse amigo querido dela. “O que me motivou a fazer esse trabalho sobre uma parte da obra do Paulo André é justamente a minha proximidade, minha afinidade com ele, estética, musical, de amizade. Nós éramos amigos, nós tínhamos um respeito recíproco”. “O Paulo sempre me respeitou muito, sempre me incluía nos trabalhos dele, sempre me trouxe para perto dele em várias ocasiões importantes da vida dele”, conta.

“Eu participei do último disco, gravado pela Biscoito Fino, com uma cantiga belíssima, ‘Cantiga da Correnteza’. ‘Boitatá', que é uma das minhas músicas mais ouvidas nas plataformas digitais. Enfim, os clássicos dele com o pai, como ‘Foi Assim’, fazem parte do meu trabalho, são onipresentes no meu trabalho: ‘Nasci para Bailar’, “Pauapixuna’, ‘Foi Assim’, ‘Esse rio é minha rua’ “, destaca a cantora.

Alba explica que o nome do show, “Carta Noturna”, é uma canção de Paulo André com Ruy Barata. “Quando vejo assim, como fazer um roteiro sobre esse show, é como se eu estivesse escrevendo uma carta saudosa noturna com essa atmosfera preto, azul, existencialista que o show quer ter, que o show precisa ter”.

“E também passeando pelo nosso imaginário sobre as nossas entidades e lendas amazônicas, a parte urbana da obra dele. Enfim, os grandes parceiros, como já citei aqui, João Donato, Paulo César Pinheiro, Ruy Barata. Esse show tem essa pegada de não fazer só aquilo que as pessoas conhecem, mas mostrar também coisas que as pessoas não conhecem tanto e que têm uma beleza, um lirismo maravilhoso, remarcável como a obra do Paulo é para o Brasil, para o amazônida nascido no Pará e que tem um alcance da obra universal dele”, acrescenta.

Paulo André Barata, como ressalta Alba Mariha, “não deixa de ser alguém que nos trouxe, que nos deu a possibilidade de sermos mais vistos como artistas”. “Quem lançou a obra ao Brasil do Paulo André e do Ruy foi a Fafá. Então, esse show também... Eu sou uma cantora também, graças ao que a Fafá já cantou. Eu sou uma cantora que sempre ouviu a Fafá (cantora Fafá de Belém), então não tenho como desassociar Paulo André, Ruy e Fafá. E é com humildade que eu faço esse trabalho com as minhas interpretações”, assinala Alba.

A intensidade da entrega de Alba Mariah para esse show pode ser medida pela postagem que ela fez nas redes sociais para anunciar o evento. “Há artistas que escrevem canções. Há artistas que escrevem a história de um povo. Falar de Paulo André Barata é falar de uma Amazônia que canta, que navega por seus rios, que transforma paisagens, memórias e afetos em poesia. Sua obra transcende o tempo e permanece viva na voz de quem a interpreta e no coração de quem a escuta. É com profundo respeito e emoção que eu convido a todos para ‘Carta Noturna’, minha homenagem aos 80 anos de um dos maiores compositores brasileiros nascido na Amazônia”.

“Mais do que uma homenagem, esta será uma noite de encontro. Um reencontro com canções que moldaram nossa identidade cultural, que celebram a beleza da nossa terra e que continuam despertando sentimentos em diferentes gerações. Cada música escolhida, cada palavra cantada e cada silêncio entre as notas foram pensados para reverenciar um legado que pertence a todos”.

Show ‘Carta Noturna’

Com a cantora Alba Mariah

Em 21 de agosto de 2026, às 20h

No Teatro Margarida Schivasappa,

na Av. Gentil Bittencourt, 650 - Batista Campos, Belém -