Grupos Palha, Cuíra e Gruta se unem e apresentam ‘O Que Não Se Diz Apodrece em Nós’

A união dos grupos teatrais Palha, Cuíra e Gruta resultou no espetáculo "O Que Não Se Diz Apodrece em Nós", uma livre adaptação do clássico anti-Nelson Rodrigues, que será apresentado a partir de hoje, 22, na Casa Cuíra até o dia 3 de dezembro, sempre às 20h. A história retrata as relações de poder na sociedade.

No elenco estão os artistas, Adriano Barroso, Zê Charone, Monalisa da Paz, Elias Hage, Kesynho Houston, Pauli Banhos e Luiz Girard. O espetáculo conta a história de Marcelo - interpretado por Kesynho -, um jovem ladrão mimado pela mãe e que se torna diretor na empresa do pai, que o despreza e se apaixona por Joice, funcionária recém-contratada. A adaptação paraense mostra as relações sociais entre as camadas da sociedade.

A direção do espetáculo é de Paulo Santana, 63 anos, professor de teatro da Universidade Federal do Pará (UFPA) e fundador do grupo de Teatro Palha, que atua há 43 anos na cidade. Sobre a proposta de apresentar um espetáculo com os três grupos, vem da amizade e compartilhar um texto como o de Nelson Rodrigues, traz reflexões.

"Nelson é o retrato vivo da sociedade brasileira, uma sociedade de vivência, que é a sociedade carioca, mas se formos analisarmos as obras de Nelson, ela perpassa por todos os estados brasileiros. Ele fala de sociedade, de preconceito, enfim, ele fala de uma sociedade brasileira, tudo aquilo que é proibido e que ela nos faz.. Importante ser visto, revisto, porque eu acho que a gente poderia analisar se será que é uma obra ultrapassada, a nossa sociedade evoluiu, ou se parece com a sociedade dos anos 1970?", arguiu.

O ator Kesynho Houston celebra também o encontro entre os grupos e diz que mesmo com a amizade entre os membros, nunca se tinha pensado fazer algo assim. "Nesse período de fato pós-pandemia acontece essa união entre artistas, entre amigos e entre grupos e gerações de atores para celebração da nossa arte, trabalhando esse clássico do grande Dramaturgo Brasileiro Nelson Rodrigues", citou.

Sobre seu personagem Marcelo, Kesynho conta que o deu a oportunidade de dividir a cena com grandes nomes do teatro paraense. "Eu interpreto Marcelinho que é um rapaz sem escrúpulos. Porém, no meio disso, descobre um amor", contou.

"Dividir a cena com grandes nomes do teatro paraense é um aprendizado muito grande que a cada dia se renova de uma forma diferente. O elenco é formado por sete artistas da cena, atores e atrizes.[Mas] estão envolvidas mais sete pessoas na técnica como iluminadora, sonoplasta, produção e nosso diretor o Grande Paulo Santana que é o mentor de tudo", esclareceu.

Kesynho deixa o convite ao público e acredita que é uma obra necessária e que deixará algumas indagações na mente de quem assistir. "O público pode esperar uma história cheia de reviravoltas interessantes, aonde vão descobrindo a cada cena a força das relações entre as pessoas e como isso vai afetando a vida dos personagens dentro da trama. Venham conferir de perto essa livre adaptação de Anti Nelson do grande Nelson Rodrigues, Aquilo que não se diz apodrece em nós. Esperamos por vocês", finalizou.

Serviço

Espetáculo O Que Não Se Diz Apodrece em Nós, do Grupo de Teatro Palha

De 22 de novembro a 03 de dezembro, sempre às 20h

Casa Cuíra - Rua Dr. Malcher, 287 - Cidade Velha

Informações e ingressos antecipados no número 99841 9117 e Instagram @teatropalha