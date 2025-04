Grupo Palhastônicos faz a sua primeira grande turnê unindo teatro, música e circo

O grupo Palhastônicos reúne quatro amigos, uma trupe e inúmeras histórias clássicas da literatura, do teatro, do circo e da música no espetáculo "Velho Circo, Novo Mundo". Os artistas Dalus Gonçalves (Palhaço Tonico), Léo Gaviole (Palhaço MortaNdela), Andressa Hazboun (Palhaça Flor Tullêncya) e Madson José (Palhaço Cacareco) fazem releituras despojadas e simples, interpretadas pelos personagens Tonico, MortaNdela, Cacareco e Flor Tullêncya.

Além de atuarem, os quatro são responsáveis pela produção e pelo texto do espetáculo, que segue em cartaz em São Paulo.

“É uma oportunidade incrível para nosso grupo fazer essa turnê, conhecer novos territórios e ampliar nossa rede de contatos. Todo esse carinho que recebemos nos deixa bem animados. A possibilidade de mostrar nosso trabalho para além das fronteiras do nosso estado, pela primeira vez, marca uma conquista de expansão, que vem sendo trabalhada intuitivamente desde a criação do grupo”, afirmou Léo Gaviole.

Os Palhastônicos surgiram em meados de 2018, formados por quatro artistas circenses de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Juntos, eles decidiram explorar como a palhaçaria poderia ser integrada ao teatro. Desde então, diversas peças foram criadas, muitas delas premiadas, como Sem Palavras, 100 Risadas (Prêmio de Melhor Atuação e Direção Infantil na Mostra de Teatro de Petrópolis) e Um Réquiem para Esmeralda (Prêmio de Melhor Espetáculo Adulto na 11ª Mostra de Teatro de Petrópolis), este último em parceria com o Teatro Circense Andança.

“O Léo foi o pivô da formação do grupo. Ele já conhecia o trabalho de palhaço do Madson e queria fazer algo juntos. Depois, me conheceu em uma intervenção, onde fazia trabalho de mímica, e decidiu juntar nós três para fazer uma performance em uma SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) em uma empresa. A química foi tão boa que resolvemos ficar juntos para sempre. Nesse processo, meu parceiro Dalus, que é músico, foi se aproximando e entrando na palhaçada”, lembrou Andressa.