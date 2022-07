Grupo Olho D`água lança edital de inscrição para Festival Solos do Pará

Associação Artístico Cultural Olho D’água, com sede em Santarém, oeste do Pará, lança novo projeto intitulado “Festival Solos do Pará”, contemplado com o Prêmio Preamar de Cultura e Arte 2022. O evento tem o foco em selecionar performances teatrais, musicais e de dança feitas por uma pessoa em cena. Os interessados em participar podem ter acesso ao edital de inscrição até o dia 30 de julho de 2022, por meio do site da instituição. Os selecionados receberão um cachê de contratação para apresentações.

As apresentações irão ocorrer no período de 01 a 06 de setembro, no Auditório Maestro Wilson Fonseca no Campus UFOPA Rondon, em Santarém. De acordo com o idealizador do Festival e presidente da Associação, Elder Aguiar, essa será uma grande oportunidade de intercâmbio para grupos e artistas independentes apresentarem trabalhos solos. Além de um espaço de conversas sobre processos artísticos; um verdadeiro intercâmbio de saberes, fazeres e experiências estéticas.

“Trata-se de um projeto piloto, um evento vitrine que tem a proposta de a cada ano ampliar o seu alcance expandindo suas fronteiras, trazendo mais grupos de outras regiões do Estado do Pará”, explicou Elder.

O Festival acontecerá com apresentações de forma gratuita para o público. Segundo Elder Aguiar, os artistas farão as apresentações no período noturno e realizarão um encontro na tarde do dia seguinte para falar e/ou mostrar sobre o processo de construção artística. Todas as apresentações terão tradução simultânea em LIBRAS.

Processo de seleção

Sobre o processo de seleção, ocorrerá em três etapas: Habilitação; avaliação de excelência artística e contratação. O resultado com o nome dos escolhidos será enviado por e-mail e posteriormente será feita uma ampla divulgação.

O evento tem a parceria institucional da PROCCE e da Diretoria de Cultura da UFOPA – Universidade Federal do Pará, ao ceder o espaço para apresentações e oficinas.

As inscrições já estão abertas e encerram até às 23:59min do dia 30 de julho de 2022..Os artistas podem se inscrever por meio do endereço eletrônico www.teatroolhodagua.com.br/solosdopara. Mais informações: (93) 99182-9549 Elder Aguiar (WhatsApp).