Grupo Nosso Tom celebra 25 anos com o público em show na rua, no centro de Belém

Todo mundo está convidado para a grande festa que o grupo paraense Nosso Tom vai fazer neste domingo (24), a partir das 9h, em plena rua (avenida Braz de Aguiar, em frente à Tudo Conveniência), para celebrar com o público seus 25 anos de carreira artística. A entrada é gratuita, e, como os fãs e a galera em geral já sabem, vai ter muito pagode e samba da melhor qualidade com aquele tempero bem paraense que o grupo tem. Já no clima da festa, o vocalista do Nosso Tom, Júlio Cezar, explica como se chega a 25 anos de sucesso: "É gostar de tocar, gostar de estar junto", ou seja, não se pode perder o sorriso, a alegria de estar no palco. "A gente nunca perdeu esse desejo de projetos, de gostar de tocar e de criar novos produtos, tenho certeza de que é isso o que nos mantém por tanto tempo", diz.

Júlio conta que o Nosso Tom surgiu por causa de um amigo de colégio, já entrando na faculdade. Essa pessoa tinha vontade de ter um grupo de samba e e convidou Júlio Cezar para cantar. Entretanto, foram encontros de gente que gosta de samba que acabaram gerando o grupo. "Todo mundo tocava, eu gostava muito de música romântica. Era um momento nos anos 1990 em que o pagode explodia com muita coisa romântica, e uma galera que gostava de tocar, gostava de tocar samba", destaca Júlio.

O grupo conta com o talento de quatro integrantes que estão desde o começo: Júlio Cezar no vocal; Jed Brown na bateria, Marquinho na percussão e Maurinho no pandeiro. O primeiro álbum do grupo foi "Amar Você", em 2000, que reúne os sucessos "Amar Você", "Jura", "Fim da História", "Não faz sentido" e outros. O segundo álbum foi o primeiro disco gravado ao vivo do NT, em 2004, na casa de shows A Pororoca. "Nossa História de Amor", "Pra Valer" e "Minha Paz" são marcantes desse trabalho.

Depois, o grupo gravou, em 2006, seu primeiro DVD envolvendo os sucessos dos dois primeiros álbuns. Tudo ao vivo, gravado na casa de show Metrópole. Entre as gemas desse disco figuram "Com você tudo fica melhor", música que marcou muito esse DVD. Em 2009, o Nosso Tom lançou um disco de estúdio, 100% de músicas autorais, intitulado "Nosso Tom pra toda a vida", com os sucessos "Luz do Sol", "Ainda é tempo" e "Hora de recomeçar", entre outros.

Na sequência, veio "O samba que vem da Amazônia", o segundo DVD do grupo, na Assembleia Paraense. Em 2013, saiu o disco "Novas Trilhas", com músicas inéditas, gravadas na Companhia dos Técnicos, um dos maiores estúdios do Brasil. O disco teve a produção do Bóris, que fez, agora, o disco de samba de Ivete Sangalo. Em 2017, o grupo lançou o seu primeiro EP, chamado "Então, vamos em frente". Depois, vieram muitos singles lançados, como "Melhor Vingança", gravada com Vitinho. Um outro EP teve a produção de Pezinho, que atuou como produtor do grupo Exaltasamba. Esse trabalho é o "Nosso Tom - Inéditas", lançado em 2023. Neste mesmo ano, o grupo gravou um audiovisual no Theatro da Paz. E recentemente, o grupo lançou o audiovisual "Resenha do Nosso Tom". Atpe dezembro deste ano, o Nosso Tom pretende gravar um audivisual só de canções românticas gravadas pelo grupo.

Desssa forma, quem comparecer ao show deste domingo na avenida Braz de Aguiar vai poder celebrar os 25 anos de carreira do grupo e ainda relembrar grandes momentos ao som de músicas sempre curtidas pelo povo do samba e canções românticas. Júlio Cezar adianta que o grupo vai fazer uma série de celebrações dos 25 anos, a começar por essa agendada para este domingo. O vocalista diz que tinha esse desejo de comemorar a marca com um show na rua, e ele vai virar realidade agora. "É o primeiro show de celebração dos nossos 25 anos e ele vai se transformar em um audiovisual", dá a senha Júlio.

Os sucessos do Nosso Tom somam hoje mais de 2 milhões de reproduções, e o grupo reúne milhares de fãs apaixonados. Para esse domingo histórico de celebração dos 25 anos, a expectativa da organização do show ao ar livre é de mais de 20 mil pessoas reunidas. Além de ter entrada livre, a apresentação contará com pet friendly, espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), intérprete de Libras e um DJ convidado que vai manter a animação da festa ao longo do dia. Além de totens de carregadores para celular e outros serviços no local. De acordo com a coordenação do show, a proposta é transformaa a rua em palco, a cidade em plateia e o pagode como protagonista.

-

Serviço

Evento: '25 Anos de Nosso Tom Pelas Ruas de Belém'

Data: 24 de agosto de 2025

Local: avenida Braz de Aguiar, Belém (PA)

Horário: Manhã

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre, Pet friendly