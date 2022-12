Grupo Liberal vai cobrir CINE PE a partir desta sexta (9)

Um dos principais festivais de cinema do país, o CINE PE – Festival do Audiovisual, começa nesta sexta-feira (9) e o Grupo Liberal estará presente com a cobertura do jornalista Ismaelino Pinto que vai acompanhar os seis dias de programação e mostrar os principais acontecimentos. Quem quiser conferir vai poder acessar o conteúdo em oliberal.com.

De 9 a 14 de dezembro, o tradicional Cinema São Luiz será o palco para a exibição de produções de todo o país na Mostra Competitiva de Longas-Metragens, além dos seis filmes que integram a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos e 12 da Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais.

Os seis longas nacionais selecionados para a mostra competitiva foram “Vermelho Monet”, de Halder Gomes (SP); “Aldeia Natal”, de Guto Pasko (PR); “Gerais da Pedra”, de Paulo Junior, Gabriel Oliveira e Diego Zanotti (MG); “Casa Izabel”, de Gil Baroni (PR); “Um Outro Francisco”, de Margarita Hernández (CE); e “Rama Pankararu”, de Pedro Sodré (RJ) (veja abaixo a lista completa com mais detalhes).

A Mostra Hors-Concours exibe, na noite de abertura do CINE PE 2022, o documentário em curta-metragem "A Vida Secreta de Delly", de Marlom Meirelles (PE). Ainda nesta sexta (9), o festival presta homenagem a Sérgio Rezende, diretor de filmes como “Zuzu Angel” e “Salve Geral”, com a exibição do documentário “Leila Para Sempre Diniz”, rodado pelo cineasta em 1975. Por fim, dentro da Mostra Competitiva de Longas-Metragens, o primeiro dia do evento também traz a exibição de “Vermelho Monet”, de Halder Gomes.

Sobre a cobertura, Ismaelino Pinto diz que o festival além de ter tradição também é revelador e mostra o crescimento do audiovisual fora do eixo da região sudeste. "Por meio do festival é possível mensurar o quanto o cinema de Pernambuco é forte, vigoroso e vem fazendo história", destaca Ismaelino.

Das 26 edições, Ismaelino contabiliza 24 edições, ele começou fazendo para a TV Liberal, depois para o jornal O LIberal e esse ano, além do jornal impresso e portal, ele vai estrear nas redes sociais, mostrando bastidores e com entrevistas exclusivas.

"É muito importante participar de uma programação cultural que é referência no Brasil. Esse ano não temos produções paraenses na mostra, mas em edições anteriores vários cineastas e artistas paraenses já passaram por lá como Dira Paes e Jorane Castro", destaca Ismaelino.

A 26ª edição do CINE PE começa no Teatro do Parque, no dia 9. Nos dias 10 e 11, o evento aporta no Cinema São Luiz. De 12 a 14, as sessões voltam a ser realizadas no Teatro do Parque. Por mais um ano, a entrada para todas as sessões será gratuita.

O uso de máscara não será obrigatório, mas a produção chama a atenção para o crescente número de casos de Covid-19 no Estado e pontua a importância de se proteger contra a doença.

Realizado por Sandra Bertini, diretora da produtora BPE, o 26º CINE PE tem na curadoria dos filmes dois profissionais ligados ao audiovisual: a crítica de cinema, jornalista, criadora e editora-chefe do site Nervos Nayara Renaud e o crítico e programador do circuito Cine Materna Edu Fernandes.

Além da premiação oficial, o Canal Brasil oferece o Prêmio Canal Brasil de Curtas, no qual um júri composto por jornalistas e críticos de cinema escolhe o melhor filme de curta-metragem em competição. Além de ser exibido na grade de programação, o vencedor recebe o Troféu Canal Brasil e um prêmio de R$ 15 mil.