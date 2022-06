Grupo de teatro paraense apresenta tributo a Paulo Gustavo neste sábado, 4

Neste sábado (4), às 20h, a Casa de Artes Tiago de Pinho apresenta "Minha Mãe Para Sempre Uma Peça - Tributo a Paulo Gustavo" no Teatro Margarida Schivassapa (Fundação Cultural do Pará). O espetáculo traz Dona Hermínia, personagem que coroou o talento de Paulo Gustavo, interpretada por Danilo Couto e também os filhos Marcelina (Graciane Gonçalves) e Juliano (Viktor Ayan) e foi a forma encontrada pelo grupo para homenagear o humorista, que faleceu por conta do covid-19.

"A nossa Casa tem o prazer de produzir a adaptação feita pelo nosso aluno Danilo Couto, que tem se destacado na cidade com seus persongens cômicos e um deles é a icônica Dona Hermínia, criada pelo gênio Paulo Gustavo, cuja arte está eternizada em nossos corações! Estamos há 1 ano sem Paulo e esse espetáculo homenageia esse legado que ele deixou. A arte não pode parar!", conta Tiago, que assina a direção da peça.

O papel de Dona Hermínia coube ao ator e jornalista, Danilo Couto, que além de ser um grande fã de Paulo Gustavo, interpreta a personagem há alguns anos e se inspirou nas célebres cenas protagonizadas por Paulo, que se inspirava em Déia Lúcia, sua mãe.

"Boa parte de nós temos uma Dona Hermínia dentro de casa e o diferencia dessa peça é que a plateia vai se identificar mais ainda, pois irão conhecer uma mãezona bem paraense!", disse Danilo, que também assina o texto do espetáculo. "Eu pensei nesse tributo como forma de homenagear um dos maiores humoristas do Brasil. E também como forma de gratidão. Tenho comigo a célebre frase que ele disse 'rir é um ato de resistência'. Tudo começou em março quanto reasisti um vídeo da peça no YouTube. E aquilo me trouxe uma memória tão boa de quando eu fui ao teatro pela primeira vez em 2013 assistir minha mãe é uma peça. Durante o processo de montagem eu me emocionei muito, pois, a perda do Paulo, foi muito difícil pra mim. Foi como se eu tivesse perdido alguém da minha família. Já que ele sempre foi muito presente na minha vida. Então me senti na obrigação de fomentar ainda mais essa arte dele que é tão genuína" finalizou.

Agende-se

Espetáculo "Minha Mãe Para Sempre Uma Peça"

Local: Teatro Margarida Schivasappa (Centur)

Data: sábado (04/06)

Hora: 20h

Ingressos: R$ 30,00 (venda online)

Mais informações: @sigateatro