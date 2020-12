Paulo Gustavo comemora cinco anos de casado

Paulo Gustavo usou as redes sociais nesta segunda-feira (21) para se declarar ao médico Thales Bretas, com quem tem dois filhos. Paulo Gustavo comemorou cinco anos de casado, numa história de amor que já dura cerca de sete anos. Ele aproveitou a ocasião para se declarar ao marido, com direito a um beijinho carinhoso.

"Dizer que eu sou apaixonado por ele, que a gente cinco anos de casado ontem (domingo). E a gente está há sete anos juntos. E eu te amo mais que tudo nessa vida", diz o ator.