Grupo de pagode ‘Irreverência’, se apresenta neste sábado (05) na Ilha do Combu

Neste sábado (05), a Ilha do Combu recebe a primeira edição do "Irreverência na Ilha", com show do grupo de pagode "Irreverência" . A programação começa às 12h, com abertura e almoço especial. Às 12h30, o grupo "Pagodeou" sobe ao palco, acompanhado pelo DJ Valber Oliveira. O "Irreverência" entra em cena às 15h, e a festa segue até às 19h, com entrada gratuita e promoção de cerveja.

O evento promete unir pagode, samba e a natureza amazônica, oferecendo um cenário único de tranquilidade e música animada. A organização destaca: "A ideia é criar um ambiente de confraternização que una a beleza natural da nossa região com a alegria do samba e do pagode".

Como chegar?

O show será realizado no restaurante Porto Combu. Para facilitar o acesso, uma lancha sairá do Porto Estância Nazaré, garantindo uma experiência completa, incluindo o trajeto fluvial até a ilha. "O Porto Combu oferece essa experiência única de estar na natureza sem sair de Belém", explica a direção do restaurante.

Novidades do show

Márcio Newber, fundador do "Irreverência", adianta que o repertório misturará samba e música popular paraense: "Vamos trazer sucessos da música paraense, adaptando ao nosso ritmo. Essa é uma das novidades".

Sobre a preparação, ele conta: "Era um desejo do grupo fazer um evento na Ilha do Combu. Nos preparamos com todo o empenho para essa estreia. Serão três horas de show, das 15h às 18h, no clima 'sunset', com hits dos anos 90, 2000 e músicas recentes".

Edições mensais

A primeira edição do "Irreverência na Ilha" deve ser repetida no segundo semestre, com encontros mensais. "É um evento muito esperado por nós e pelo Porto Combu. Queremos que todos venham curtir essa experiência amazônica com o samba, o ritmo mais brasileiro", convida Márcio.

Serviço

Data: Sábado, 05 de outubro

Horário: A partir das 12h (show do "Irreverência" das 15h às 18h)

Local: Restaurante Porto Combu (transporte via lancha saindo do Porto Estância Nazaré – Av. Bernardo Sayão, Guamá)

Entrada: Gratuita

(Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)