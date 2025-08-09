Grupo de carimbó Pica Pau de Vista Alegre comemora seus 42 anos em Belém neste sábado

O grupo de carimbó Pica Pau de Vista Alegre, de Marapanim, completou 42 anos de existência. E a data será comemorada, neste sábado (9), a partir das 20 horas, no Espaço Cultural Apoena, na avenida Duque de Caxias, em Belém.

Fundado em 1983, o grupo nasceu de uma festa improvisada entre pescadores e hoje é referência na cena do carimbó paraense. Diz o grupo: “Temos 42 anos de existência, comemorados no último final de semana com o tradicional festival de carimbó, que realizamos há 20 anos”. O “Pica Pau de Vista Alegre” foi fundado pelo mestre Manduca, que foi um grande incentivador e apaixonado pela cultura popular. O grupo tem dois CDs gravados com músicas autorais e ganhou alguns festivais de carimbó de Marapanim.

VEJA MAIS:

Diz ainda o grupo: “Dia 9 de agosto, véspera do Dia dos Pais, estaremos na casa de show Apoena trazendo o melhor da cultura tradicional do paraense. Trazemos em nossas bagagens muito entusiasmo e um repertório que retrata nossos costumes, nosso jeito de ser, além de falar da nossa natureza e meio ambiente".

Serviço:

Data: 9 de agosto (sábado)

Ingressos: R$ 15

Horário: A partir das 20h

Local: Espaço Cultural Apoena: Av. Duque de Caxias 450 altos, esq. c/ Tv. Antônio Baena. Informações: 98213-6071 / 98158-0829.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀