Grande final do ‘BBB 24’ reunirá todos os participantes na casa

A grande final do Big Brother Brasil (BBB) 24, nesta terça-feira (16/04), reunirá todos os 26 participantes desta edição. A temporada, que teve o recorde de jogadores, chegará ao 100º programa com a apresentação de Tadeu Schmidt. A noite mais aguardada do reality terá pela primeira vez os participantes eliminados anteriormente.

Todos os 23 brothers e sisters estarão bem pertinho dos finalistas, assistindo da arquibancada que será montada no jardim da casa, aos principais momentos da temporada e ao anúncio do vencedor do prêmio milionário. Três grandes telões instalados no gramado da casa do BBB vão mostrar o clima das torcidas nas cidades dos finalistas em links ao vivo com repórteres locais.

Na parte interna, os três finalistas – Davi, Isabelle e Matteus – assumirão, também, a posição de espectadores e acompanharão a festa pela tela da sala enquanto aguardam o resultado da votação popular que consagrará o campeão.

“Chego ao fim da minha terceira temporada no BBB cheio de gratidão. É um privilégio ter tido a oportunidade de comandar um programa tão especial, de conhecer e trocar com essas pessoas que foram assunto de todo um país durante 100 dias. Cada um com a sua característica fez do ‘BBB 24’ uma edição histórica. Eu me diverti demais com vários momentos deles na casa e até me aventurei a dublar alguns (risos). Agradeço também a toda a equipe do programa, sempre tão parceira e competente, que joga junto para entregar esse entretenimento para o público. Que venha a noite da final! Estou ansioso para reencontrar os participantes que já deixaram o jogo e para finalmente encontrar e abraçar também os que ainda estão no confinamento”, declarou Schmidt.

Novas premiações

Uma novidade anunciada serão as novas premiações zoeiras do ‘BBB 24’. Após o final da edição, o público poderá votar no Prêmio Gshow BBB. A ideia é relembrar os momentos de destaque dos brothers e sisters e escolher, por meio do voto popular, os vencedores das sete categorias dessa edição: melhor destempero, maior tempo de tela, a fanfic da edição, a treta mais subterrânea, momento absolute cinema, shipp e meu protagonista da história.

A votação será aberta no Gshow após o término da final na Globo pelo sinal aberto. O Prêmio Gshow BBB será transmitido ao vivo, na quarta-feira (17/04), a partir das 17h, no Gshow e Globoplay. Estarão no comando da atração Ed Gama, Mari Gonzalez e Micheli Machado.