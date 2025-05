'Gostosa' e 'safada': autor de 'Ainda Estou Aqui' desativa conta no X após repercussão negativa

O escritor Marcelo Rubens Paiva, conhecido por obras como "Feliz Ano Velho" e "Ainda Estou Aqui", desativou sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter) nesta semana, após a viralização de supostos tweets antigos que geraram controvérsia entre os usuários da plataforma.

Marcelo, que era bastante ativo na rede, teria publicado mensagens chamando mulheres de "gostosas", incluindo uma publicação sobre a apresentadora Mara Maravilha, em que a classificava como "safada". As postagens, atribuídas a ele e resgatadas por internautas, repercutiram e levaram o nome do autor aos assuntos mais comentados do X.

Filho de Rubens Paiva e Eunice Paiva, Marcelo se destacou na literatura brasileira desde a década de 1980, quando lançou "Feliz Ano Velho", relato autobiográfico sobre o acidente que o deixou tetraplégico. O livro se tornou um best-seller, com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas. Décadas depois, voltou a emocionar leitores com "Ainda Estou Aqui", que narra o desaparecimento e assassinato de seu pai durante a ditadura militar.

Apesar da repercussão, até o momento Marcelo Rubens Paiva não se pronunciou publicamente sobre o caso ou sobre a decisão de desativar sua conta. Nas demais redes sociais e em canais oficiais, também não há manifestações recentes. Confira alguns tweets que estão viralizando:

