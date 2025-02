Marcelo Rubens Paiva reage a Mia Khalifa após elogios ao filme ‘Ainda Estou Aqui’

O escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva reagiu, na noite desta quarta-feira (26/02), aos comentários feitos por Mia Khalifa sobre o filme “Ainda Estou Aqui". Em uma publicação feita no antigo Twitter, o “X”, a influenciadora destacou a importância da produção brasileira e afirmou que a história a impactou profundamente. Ela também elogiou a atuação de Fernanda Torres, defendendo que a atriz merece o prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2025.

Marcelo respondeu à publicação, agradecendo as palavras de Mia e destacando o legado de seu pai. “Ele era um grande homem”, escreveu.

No post anterior, Mia prestou uma homenagem a Rubens Paiva, ex-deputado federal e vítima da ditadura militar no Brasil, cuja trajetória é central na narrativa da obra. “Descanse em paz, Rubens Paiva, e todos os presos políticos sob a ditadura militar do Brasil”, escreveu.

Em seguida, ela demonstrou interesse em conhecer mais sobre a história que inspirou o filme, revelando que pretende ler o livro de Marcelo Rubens Paiva. “Mal posso esperar para ler o livro de Marcelo e aprender mais sobre esta família resiliente e essa era trágica na história do Brasil”, afirmou.