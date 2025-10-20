Globo rebate Bocardi após jornalista citar 'batalha jurídica' contra emissora

A Rede Globo se manifestou após Rodrigo Bocardi falar em um podcast sobre sua demissão, e dizer que sua resposta é "silenciosa e jurídica", dando a entender que está em disputa judicial contra a emissora em virtude do desligamento, em janeiro deste ano. Em comunicado enviado ao Estadão, o canal afirmou que desconhece qualquer ação neste sentido.

"Não temos conhecimento de nenhuma ação sobre isso e o que tínhamos para dizer sobre o assunto foi dito na ocasião do desligamento do profissional", afirma a nota enviada ao jornal pela equipe de comunicação da emissora nesta segunda-feira, 20.

Bocardi falou em entrevista ao Alpha Pod, com o jornalista Celso Giunti, que sua demissão foi uma "grande injustiça". "Pegue as 2 mil, 3 mil edições que apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado", afirma, declarando estar cansado do assunto.

"Não quero mais falar sobre isso. A minha fala sobre isso é silenciosa e jurídica. Porque o que foi feito comigo foi uma grade de uma injustiça. Não existe nada que justifique aquilo."

A demissão de Rodrigo Bocardi foi formalizada no dia 30 de janeiro de 2025, por decisões de compliance.

"Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informou a emissora na ocasião. Segundo informações da Folha de S. Paulo, a Globo descobriu que Bocardi dava consultoria e media training para empresas e políticos, cobrando R$ 55 mil a hora.