Giselle Café faz parceria musical com Safadão; confira o clipe de 'Corpo Inflamável'

Nesta sexta-feira, 18, chega ao Youtube o projeto audiovisual de "Corpo Inflamável", gravado com Giselle Café e Wesley Safadão. A música já está disponível nas plataformas digitais.

A parceria surgiu de maneira inusitada e o cantor foi só elogios para a artista que está no mercado de eventos sociais e culturais do Ceará há mais de duas décadas:

“Giselle é uma potência da música. Foi bom demais gravar esse single com ela e simbora para um novo hit aí, minha gente”.

A canção fala de um ex-casal que não se contém, vira e mexe cai na tentação e rola uma recaída:

"O problema é que de noite a saudade tem insônia. A vontade me atropela, a carência é insana. O Amor que já foi meu ainda mexe com a minha cama"

Giselle não nega o orgulho que sente do novo trabalho: "Fiquei muito honrada por gravar com o Wesley, sempre fui fã dele e no meu repertório não faltavam seus hits. Espero que a galera curta essa mistura de sertanejo com arrocha. Nada acontece por acaso, mas cabe a cada um de nós decidir se lutamos ou nos entregamos”, comenta.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)