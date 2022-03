Prefeito Edmilson Rodrigues lança álbum e rebate críticas: 'Pobreza da alma'

O prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) apresenta ao público um trabalho que parte de sua a veia artística: o disco “Parcerias”, que traz composições do chefe executivo interpretadas por um time de vozes paraenses. O álbum terá um show de lançamento gratuito na noite desta quinta-feira (17), com a presença dos artistas envolvidos no projeto, que cantarão no palco do Ná Figueredo (Av. Gentil Bitencourt, 449), a partir das 17h.

“Parcerias” é um projeto desenvolvido há anos, e chegou aos aplicativos de streaming de música em fevereiro do ano passado. As canções foram gravadas em 2014, com produção musical de Adilson Alcântara e capa assinada pelo próprio Edmilson. O disco compõe o catálogo do selo Ná Figueredo. Ouça no link.

Em entrevista a O Liberal, o prefeito Edmilson Rodrigues falou sobre o processo de desenvolvimento do projeto, que começou com uma visita de Adilson Alcântara a sua casa. Foi lá que o músico paraense teve contato com as composições do prefeito, e então surgiu a ideia de convidar uma série de vozes para interpretá-las.

Assista à entrevista na íntegra

“O disco tem vários estilos porque as obras foram feitas ao longo das últimas décadas. Uma das letras, por exemplo, uma das músicas que é composição só minha, ‘Pra Sempre’, foi gravada por Olivar Barreto. Ela ficou num empate de terceiro lugar num festival de música da Escola Salesiana da Pedreira. Eu me lembro bem que no corpo de júri estava Sebastião Tapajós”, relembra Edmilson.

Além de Barreto, em “Parcerias”, vozes que também encontram as letras de Edmilson são: Andréa Pinheiro, Dayse Addario, Lucio Mouzinho, Natália Matos, Mario Moraes, Renata Del Pinho, Adilson Alcântara e Pedrinho Callado.

Sobre a decisão de fazer agora um show de lançamento para o seu disco, Edmilson conta que a ideia original era fazê-lo em 2020, mas a pandemia de coronavírus fez com que os planos fossem adiados. “De algum modo eu me sinto premiado, homenageado com a participação de gente tão especial”, celebra o prefeito sobre a participação dos artistas no show.

Edmilson rebate críticas

A notícia de que o prefeito Edmilson Rodrigues lançaria um disco foi recebida com algumas críticas nas redes sociais, relacionadas principalmente a alguns problemas na cidade. Comentários no Twitter levantam problemas antigos da cidade como o transporte público e o trânsito; também reclamam de certo "sumiço" do prefeito. Veja algumas:

Edmilson, que tem uma forte ligação com diversas expressões artísticas, avalia que os comentários de descontentamento vêm de indivíduos com posicionamentos políticos diferentes do seu.

“Quem critica, critica talvez com base na pobreza da alma e talvez por quê a sua visão de mundo seja aquela que apoia a ação das milícias que roubam, matam, destroem a felicidade das famílias, destroem o futuro, os sonhadores, os que acreditam no futuro feliz, amam, fazem ou consomem arte”.

“Não acredito que seja possível amar a humanidade, sonhar com um sonho possível de vivermos numa sociedade sem ódio, onde o respeito seja um princípio a ser seguido por todos, sem que isso seja um sacrifício”, avalia.