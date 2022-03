Weliton Souza lança clipe 'Através de Cristo' com Mano Reco, ex Detentos do Rap

Nascido em Moju, no Pará, Weliton Souza é rapper e atualmente mora em São Paulo. Ele acaba de lançar o seu novo trabalho, no qual conta sobre sua trajetória e o que tem acontecido em sua carreira. O jovem foi para São Paulo por convite de Mano Reco, ex-Detentos do Rap, grupo formado em 1994 e bastante conhecido no gênero, onde o rapper paulista é pastor e dirige a denominação Resgatando Valores.

Weliton tem Mano Reco como referência desde antes de pensar em fazer rap. Ele o conheceu ouvindo na Rádio, quando era criança. Após o lançamento da sua primeira música, mandou para o artista, que ao ouvir disse que sentiu Deus.

"Graças a Deus hoje tenho oportunidade de aprender com ele, além de ser meu pastor", comenta o jovem.

Após o contato inicial, os dois decidiram trabalhar juntos nesse lançamento. 'Através de Cristo' significa muito para o artista e faz parte dos novos trabalhos que tem realizado em nova fase de sua vida cristã.

