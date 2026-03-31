O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gipsy Kings anuncia show único no Brasil, com membros originais

Com Tonino Baliardo à frente da banda, a noite promete sucessos como Volare, Bamboleo e Djobi Djoba, além da releitura de clássicos como Hotel California e A Mi Manera

Estadão Conteúdo
fonte

Gipsy Kings (Instagram @toninobaliardo_official)

Gipsy Kings retorna ao Brasil para realização de um show único com membros originais em sua formação. A banda fará performance em São Paulo, no Espaço Unimed, em 26 de julho.

A pré-venda para clientes do Clube Show Ouro já está disponível aqui. A partir das 11h desta quarta-feira, 1º, inicia-se a venda geral.

Com Tonino Baliardo à frente da banda, a noite promete sucessos como Volare, Bamboleo e Djobi Djoba, além da releitura de clássicos como Hotel California e A Mi Manera.

A banda se aproxima do lançamento de seu novo álbum. Historia está previsto para 15 de maio e Baliardo comentou a novidade: "Eu sempre quis gravar um álbum no qual estivesse refletida a música que influenciou minha vida como cigano. Minha música não tem fronteiras, e nossa música é universal", afirmou.

"Pensei no título Historia porque significa o que aconteceu no passado, e eu queria criar um álbum com todas as diferentes influências musicais que experimentei ao longo dos anos, viajando e me apresentando pelo mundo. As faixas de História transitam entre rumba, pop, dance, jazz e, claro, mantêm a paixão, o espírito e o amor característicos da música dos Gipsy Kings", completou.

Show do Gipsy Kings em São Paulo

  • Data: 26 de julho (Domingo)
  • Local: Espaço Unimed
  • Horário: 20h
  • Abertura das portas: 18h
  • Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo, SP
  • Ingressos: a partir de R$ 110 (meia entrada)
  • Vendas: Ticket360
  • Pré-venda Cliente Clube Show Ouro: 30/3 às 11h (https://www.clubeshows.com.br/)
  • Venda Geral: 1º/4 às 11h
