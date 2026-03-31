Gipsy Kings anuncia show único no Brasil, com membros originais
Com Tonino Baliardo à frente da banda, a noite promete sucessos como Volare, Bamboleo e Djobi Djoba, além da releitura de clássicos como Hotel California e A Mi Manera
Gipsy Kings retorna ao Brasil para realização de um show único com membros originais em sua formação. A banda fará performance em São Paulo, no Espaço Unimed, em 26 de julho.
A pré-venda para clientes do Clube Show Ouro já está disponível aqui. A partir das 11h desta quarta-feira, 1º, inicia-se a venda geral.
A banda se aproxima do lançamento de seu novo álbum. Historia está previsto para 15 de maio e Baliardo comentou a novidade: "Eu sempre quis gravar um álbum no qual estivesse refletida a música que influenciou minha vida como cigano. Minha música não tem fronteiras, e nossa música é universal", afirmou.
"Pensei no título Historia porque significa o que aconteceu no passado, e eu queria criar um álbum com todas as diferentes influências musicais que experimentei ao longo dos anos, viajando e me apresentando pelo mundo. As faixas de História transitam entre rumba, pop, dance, jazz e, claro, mantêm a paixão, o espírito e o amor característicos da música dos Gipsy Kings", completou.
Show do Gipsy Kings em São Paulo
- Data: 26 de julho (Domingo)
- Local: Espaço Unimed
- Horário: 20h
- Abertura das portas: 18h
- Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo, SP
- Ingressos: a partir de R$ 110 (meia entrada)
- Vendas: Ticket360
- Pré-venda Cliente Clube Show Ouro: 30/3 às 11h (https://www.clubeshows.com.br/)
- Venda Geral: 1º/4 às 11h
