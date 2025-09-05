Capa Jornal Amazônia
Gilda Midani, ex de Maria Bethânia, lembra quando conheceu cantora: 'Leu minha alma'

Estadão Conteúdo

A estilista Gilda Midani usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 5, para recordar do momento em que conheceu Maria Bethânia. Sempre discretas, as duas mantiveram um relacionamento por oito anos, que chegou ao fim recentemente.

Na publicação, Gilda compartilha detalhes de um pedido inusitado que recebeu em 2013 da produção de Bethânia, que acabou sendo o que a conectou à artista. Na ocasião, ela estava prestes a embarcar para a Semana de Moda de Paris quando foi chamada para desenhar um figurino para os shows da cantora.

"A poucos dias da estreia da turnê Carta de Amor, recebi uma ligação da produção de Bethânia perguntando se eu faria uma tal camiseta que ela queria para o show. Faltavam 10 dias e eu embarcaria em 3 para a semana de moda em Paris, com minha coleção. A última coisa que poderia fazer era recusar o convite. Só restava confiarem em mim - e eu garantia: se não conseguisse um bom resultado, ninguém mais conseguiria. Sim, momento raro de total autoconfiança", escreve.

Segundo a estilista, ela ficou surpresa quando recebeu um envelope após pedir referências do modelo que precisaria criar. "Pedi referência de cor e shape. A surpresa e o alumbramento vieram em um envelope pardo, de onde saiu uma pequenina ficha técnica: pintado a mão, o tom de azul celestial e pinceladas de ouro, meio que velando espaços no azul. Referenciando o dourado, pequenos retalhos de passamanarias antigas vinham grampeadas: primor de detalhes que já revelava a natureza de quem sabe exatamente o que quer. Mais, que sabe demonstrar o que quer com precisão e maestria artesanal. Isso depois fui vendo em tudo que faz. Da cozinha aos bordados, no jardim, na oficina de cobre e madeira, e sobretudo construindo seus espetáculos. Ali era só a pontinha do iceberg incandescente que até hoje me deixa pasma em sua potência, nas várias versões dessa potência, transbordante em tantos talentos."

Gilda prossegue explicando que só conseguiu ver o resultado de sua criação depois, já que não pôde acompanhar a turnê enquanto estava na França. "Nos idos 2013, a internet não tinha ainda a agilidade de acompanhar estreias quase ao vivo, portanto tive que esperar a minha volta pra assisti-la. Fiquei deslumbrada com o show, e prosa de ver ali nossa t-shirt, fiel ao desejo tão bem descrito naquela folhinha parda, cantando com ela", recorda.

"O fim da historia é talvez a melhor parte. Quando fui ao camarim cumprimentá-la, uma certa apreensão... A natural, certa surpresa com sua altura, imaginava ser bem mais alta (notem que a camiseta estava longa e franziu simpaticamente). Nos abraçamos, fiz os maiores e mais sinceros e emocionados elogios e ela me disse: "obrigada, Gilda, você leu a minha alma". Quase me acabei de rir: "Talvez um dia, se Deus quiser, eu precise ler sua alma, mas dessa vez, eu li mesmo foi o impecável tutorial, que me enviou em um envelope pardo grampeado em cima."

Quem é Gilda Midani?

Estilista e diretora criativa, Gilda é mãe do ator e apresentador João Vicente de Castro, fruto do casamento dela com o jornalista Tarso de Castro (1941-1991), um dos fundadores do Pasquim, que morreu aos 49 anos. A estilista também foi casada por mais de dez anos com o produtor musical André Midani (1932-2019).

Apesar do fim do relacionamento, Gilda vai assinar a direção criativa e os figurinos da turnê que celebra os 60 anos de Maria Bethânia. A cantora se apresenta no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador entre setembro e novembro.

