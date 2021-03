Gilberto Gil toma a primeira dose da Coronavac em Salvador: 'Queremos viver'

O cantor e compositor Gilberto Gil tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio em suas redes sociais nesta sexta-feira (12), onde também explicou ter sido imunizado com a Coronavac, vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac.

“1ª dose da Coronavac aplicada pelos atenciosos profissionais do 5º centro de saúde Clementino Fraga aqui em Salvador. É fundamental que a gente permaneça fazendo uso de máscaras, álcool em gel e evitando aglomerações", disse o artista na legenda da foto publicada no Twitter.

“Queremos viver

Confiantes no futuro”



1ª dose da Coronavac aplicada pelos atenciosos profissionais do 5º centro de saúde Clementino Fraga aqui em Salvador. É fundamental que a gente permaneça fazendo uso de máscaras, álcool em gel e evitando aglomerações. #EquipeGil pic.twitter.com/4H0u68YibD — Gilberto Gil (@gilbertogil) March 12, 2021

Na publicação, o cantor usou ainda a hashtag #DefendaoSUS, além de um trecho da música "Queremos Saber", de Cássia Eller. "Queremos viver / Confiantes no futuro"

Veja o momento da vacinação do artista: