Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Luedji Luna fazem show histórico em Salvador

Um encontro inédito marcou a comemoração dos 474 anos de Salvador, os cantores baianos Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Luedji Luna se reuniram no palco pela primeira vez. O evento foi realizado neste domingo (2), no Farol da Barra, um dos principais cartões-postais da capital baiana.

O encontro finalizou com chave de ouro o Festival da Cidade Viva Salvador, promovido pela prefeitura municipal. O palco contava com 18 metros de largura e 12 de altura e foi envelopado com 300 m² de LED.

Misturando grandes sucessos, referências e diferentes gerações, eles revisitaram clássicos da canção brasileira e ampliaram a força de cada voz, além de honrar a história cultural soteropolitana. “Palco”, “Odara”, “Andar Com Fé”, “Milagres do Povo”, “Muito Obrigado Axé”, “Banho de Flores”, “Tigresa”, “Vamos Fugir”, “Luz de Tieta” e “Reconvexo” foram algumas das canções eleitas para a noite, promovendo um emocionante percurso que atravessou as ruas e paisagens habitadas pelo público, responsável por lotar essas avenidas.

VEJA MAIS