Gil do Vigor no BBB 23? Ex-BBB poderá voltar em ação de patrocinador, diz perfil

Gil do Vigor se tornou um ícone dentro e fora do "Big Brother Brasil", por causa da edição do "BBB 21". Apesar de em entrevista já ter revelado que não voltaria ao reality como participante, pois a sua família foi muito atacada, há chances do economista voltar na edição do "BBB 23" em uma ação de um patrocinador do programa. O perfil da "Central Reality BBB 23" no Twitter afirmou que em breve divulgará detalhes, mas que a informação é verídica e exclusiva.

VEJA MAIS

As informações já circulam na web, mas ainda sem confirmação no perfil oficial do ex-BBB Gil do Vigor ou do próprio Boninho.

O assunto "BBB" continua aparecendo pelo feed do economista, que já brincou com a sua semelhança com o brother Bruno "Gaga", confira: