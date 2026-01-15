DJ Gigio Boy anuncia a data do seu primeiro show solo; saiba a data

Em novembro de 2025, um influenciador viralizou nas redes sociais ao afirmar que a aparelhagem Lendário Rubi não contaria mais com o DJ Gigio Boy a partir de 2026 e que o artista estaria apenas cumprindo contratos antes de anunciar a carreira solo. Na tarde desta quinta-feira (15), o DJ paraense confirmou oficialmente o novo momento profissional ao anunciar, nas redes sociais, o lançamento de seu projeto solo.

A estreia de “Gigio Boy: O Show Style” está marcada para o dia 7 de fevereiro, no Porto Futuro, em Belém. A venda de ingressos começa nesta sexta-feira (16), a partir das 12h, de forma online, pelo site tickzi.com.br, e presencialmente na loja Royal Black, localizada no 2º piso do shopping Pátio Belém.

Filho do DJ Gilmar, Gigio Boy passou a ser alvo de especulações após o anúncio feito nas redes sociais no fim de 2025, que indicava sua saída do Lendário Rubi. À época, a informação gerou grande repercussão entre fãs da aparelhagem e do artista.

Esclarecimentos sobre o futuro do Lendário Rubi

No mês de dezembro, os DJs Gilmar e Gigio Boy utilizaram as redes sociais para esclarecer o futuro da aparelhagem Lendário Rubi. Segundo eles, após uma reunião, ficou definido que as atividades do projeto seguiriam normalmente.

Na ocasião, Gigio Boy também comentou publicamente sobre a saída da aparelhagem e destacou a importância do Rubi em sua trajetória profissional. O DJ explicou que daria início a um projeto solo a partir de fevereiro, movimento que foi oficialmente confirmado com o anúncio feito nesta quinta-feira (15).

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)