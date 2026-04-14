Gigante dos cosméticos renova patrocínio com o Festival de Parintins
Evento folclórico amplia parcerias e reforça conexão com cultura amazônica
O Festival de Parintins terá a renovação de um importante patrocínio para a edição de 2026, consolidando estratégias de valorização cultural e presença de grandes empresas na região Norte. O evento, considerado o maior espetáculo folclórico do mundo, segue como vitrine para ações de experiência e conexão com o público.
A iniciativa ocorre após uma estreia considerada bem-sucedida no ano anterior, quando ativações foram realizadas dentro e fora do bumbódromo, envolvendo serviços, experiências e ações voltadas ao público local e visitantes da ilha. A proposta para a próxima edição é ampliar ainda mais essa atuação, com foco em iniciativas que dialoguem com a cultura amazônica e fortaleçam a experiência durante o festival.
Presença no festival impulsiona conexão com o público
A Natura confirmou a renovação do patrocínio e seguirá como marca de beleza oficial do Festival de Parintins pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, a empresa estruturou uma série de ações que começaram antes mesmo do evento e se estenderam por diferentes pontos da cidade.
Entre as iniciativas realizadas, estiveram:
- Experimentação e retoque de maquiagem inspirada nos bois Caprichoso e Garantido;
- Ações itinerantes de proteção solar em filas e espaços públicos;
- Distribuição de produtos da linha Ekos Castanha;
- Espaços sensoriais em camarotes;
- Intervenções como leques personalizados e chuveirão público.
A estratégia adotada já apresentou impacto relevante. De acordo com dados da NielsenIQ, a empresa alcançou liderança em lembrança espontânea entre marcas de beleza durante o festival de 2025.
Amazônia como eixo estratégico de atuação
A atuação no Norte é considerada central para a companhia, especialmente pela relação com a sociobiodiversidade amazônica. O modelo de negócios envolve inovação, impacto social e valorização de ativos naturais da região.
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A estratégia também inclui investimentos culturais por meio da plataforma Natura Musical, que apoia artistas e projetos locais. Nomes como Aíla, Elisa Maia e Djuena Tikuna já foram impulsionados por iniciativas ligadas à marca.
Outro destaque é a Casa Apoena, em Belém, espaço cultural que conecta ações da empresa a eventos relevantes como o Círio de Nazaré e a COP 30.
Valorização cultural é destacada por organizadores
Representantes dos bois Garantido e Caprichoso avaliam a renovação da parceria como um reforço importante para o festival.
Para Fred Góes, presidente do Garantido, o apoio contribui para fortalecer a cultura amazônica e ampliar a dimensão do espetáculo. Já Rossy Amoedo, presidente do Caprichoso, destaca que a continuidade da parceria representa reconhecimento da tradição e da força cultural do evento.
O Festival de Parintins segue, assim, como um dos principais palcos de valorização da cultura popular brasileira, reunindo tradição, turismo e estratégias de mercado em um mesmo território.
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